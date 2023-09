Karviná odmítla přejmenovat třídu Těreškovové, petičníkovi poplivali stánek

Přejmenování odmítlo třiatřicet zastupitelů, šest, a to čtyři ze SOCDEM a dva ze SPOLU, změnu názvu podpořilo. Pro zachování byla většina SOCDEM, dále hnutí ANO, SPD a komunisté.

Před hlasováním vystoupila zastupitelka Mariam Szyja (SPOLU), která zdůraznila, že by zejména zastupitelé měli dodržovat vyhlášky i zákony. „Pokud tedy nelze mít ulice pojmenované podle žijícím člověku, tak to musíme změnit. Jak pak chceme po občanech, aby dodržovali pravidla, když tak nečiníme my?“ upozornila.

Přes dvě stovky podpisů získal pro návrh přejmenování karvinský občan Kostas Michailidis. „Je to zklamání, ale dalo se to v našem městě očekávat. Vnímám to jako velkou chybu,“ reagoval.

Popisoval své zážitky z petičního stánku. „Mnoho lidí bylo vstřícných a můj návrh podporovalo. Na to, že mi lidé budou nadávat, jsem byl připraven. Když mi však někdo řekl, že nechá můj stánek vyhodit do povětří, byl vulgární a vyhlašoval, že fandí Putinovi, tak už mi to bylo líto. A pak někteří stánek dokonce poplivali, což mě už chladným nenechalo.“

Primátor: Máme důležitější starosti

Primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM) uvedl, že přejmenování by v současné době bylo nadbytečné. „Máme mnohem více důležitějších starostí, například málo státních policistů v ulicích, to by ministerstvo vnitra mělo zajímat více. I lidé žijící na třídě Těreškovové mají jistě důležitější starosti,“ řekl primátor.

Dodal, že radní s tamními lidmi mluvili a většině současné pojmenovaní nevadí. Město odhaduje celkové náklady na případné přejmenování na zhruba půl milionu korun. Tři sta tisíc by to stálo město, dvě stě pak občany a firmy. „Odhlédnout nelze ani od časové náročnosti všech nutných úředních vyřízení, například výměny občanských průkazů,“ podotkl karvinský mluvčí Lukáš Hudeček.

Republiková rarita

Nikde jinde v Česku ulici pojmenovanou po Valentině Těreškovové nemají. První kosmonautka v Karviné sice nikdy nebyla, ale tato přes kilometr dlouhá komunikace tvoří jednu z více ulic pojmenovaných vesmírně, například Kosmonautů, Gagarinovo náměstí nebo Ciolkovského.

Jenže ministerstvo vnitra poukazuje na to, že nelze mít ulici pojmenovanou po žijícím člověku. Odmítá přitom, že by pohnutkou pro doporučení byl fakt, že Těreškovová je poslankyní ruské Státní dumy a kvůli podpoře Vladimira Putina figuruje na evropském sankčním seznamu. „Název ulice vznikl v roce 1975 a už tehdy to bylo v rozporu s právní úpravou z roku 1961, přičemž Valentina Těreškovová se stala všeobecně známou až v roce 1963,“ připomněl Ondřej Krátoška z odboru komunikace ministerstva vnitra rok jejího vzletu do kosmu.

Připustil, že ministerstvo nemůže městu přejmenování přikazovat ani vymáhat, natož trestat, když neuposlechne.

Na třídě Těreškovové působí například kino Centrum, zahradnictví, kavárna nebo supermarket.

Změnu názvu už dříve požadovalo jedno občanské sdružení a jeden karvinský občan. Navrhovali přejmenování po českých osobnostech, například po spisovatelce Karolině Světlé, operní pěvkyni Emě Destinnové nebo Miladě Horákové, političce popravené komunisty.

V karvinském 41členném zastupitelstvu dominují sociální demokraté s 23 mandáty, mají tedy většinu. Následuje hnutí ANO s deseti zastupiteli, čtyři zástupce má SPD a po dvou KSČM a SPOLU.