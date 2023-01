Soudce naznačil, kdo mohl lhát o Čapím hnízdě. Svůj verdikt dovysvětloval

„Myslím si, že policie od počátku vyšetřovala věc tak, že měla za to, že vyčlenění Čapího hnízda bylo jen účelovým krokem k vytvoření zdání k získání dotace,“ uvedl Šott. Dodal, že soud vycházel z toho, že je vázán skutkem, ne interpretací.

Policie podle něj shromáždila velké množství indicií, které potvrzovaly podezření. „To se blíže nepotvrdilo. Zaznělo několik důkazů, z nichž nejdůležitější byla výpověď jednoho ze svědků,“ doplnil s tím, že se nejednalo o kontinuální projekt Babiše nebo Agrofertu.

„Nelze prokázat nejen subjektivní stránku, ale ani objektivní. Zároveň jsme se zabývali konkrétním jednáním, primárně paní Nagyové, zda uvedla nepravdivé údaje. Nejedná se o konečné vyhodnocení toho, zda podnik měl, nebo neměl mít nárok na dotace,“ doplnil Šott.

Dodal, že klíčovým svědkem byl investor na stavbě Čapího hnízda Jan Bareš. Ten sice obžalovaným u soudu svou výpovědí částečně přihoršil, když potvrdil, že Babiš i Nagyová věděli, že na dotaci nemají nárok, zároveň ale jeho výpověď byla podle Šotta z velké části v jejich prospěch.

Šott také řekl, že necítil při rozhodování o Čapím hnízdě tlak. Politickými kroky Babiše se nezabýval a se společenskou atmosférou se vyrovnal, řekl.

Policie může vyšetřovat tři svědky

„Nemůžeme rozhodovat o vině svědků a případných křivých výpovědí. U dvou svědků je na místě, aby se policie zabývala jejich možnou trestní odpovědností, protože je podezření, že vědomě vypovídali nepravdivě. U jednoho se policie touto otázkou zabývala již v přípravném řízení a dospěla k názoru, že nelze posoudit, která z diametrálně odlišných výpovědí je pravdivá,“ uvedl.

„Výpověď pana Šlingra byla vyvrácena výpověďmi několika jiných svědků. U Procházkové jde o rozpor mezi obsahem výpovědi a výpovědi dalšího svědka Koutného, který nezávisle potvrdily i další důkazy, včetně písemných záznamů banky,“ doplnil Šott.

Jako první zmínil Šott Tomáše Raka. Ten během vyšetřování změnil svou výpověď a soudce ho označil za zcela nevěrohodného svědka. Podle Šotta by se měla policie zabývat také tím, zda se Rak nedopustil vydírání. Před změnou své výpovědi totiž kontaktoval Babišovy obhájce a požadoval po nich určitou finanční sumu.

Policie by se podle soudce měla zabývat i výpovědí člena představenstva společnosti IMOBA Františka Šlingra a finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové.

Jejich výpovědi byly podle Šotta v přímém rozporu s tvrzením ostatních svědků a vzbuzují podle něj podezření z křivé výpovědi.

Procházková měla vypovídat 29. září, kvůli nemoci se ale omluvila. Bývalý manažer farmy Tomáš Rak také odmítl u soudu vypovídat. „Opakovaně jsem orgánům poskytl součinnost, ale v dnešní době je situace zcela jiná. Běží trestní řízení, které se týká Čapího hnízda (reklamní větev kauzy) a to se také zabývá obdobím, kdy jsem byl předseda představenstva. Využiji proto svého práva,“ vysvětlil tehdy Rak.

Soudce shledal jeho důvody jako oprávněné. Ze zákona mohou svědci odmítnout výpověď, pokud by tím uškodili sobě nebo svým blízkým.

Působilo to na mě, že farmu vlastní Babiš

Podle Rakovy výpovědi z přípravného řízení na policii, kterou tehdy Šott četl, Rak nejprve uvedl, že o vlastníkovi Čapího hnízda nevěděl. Na dalším výslechu v září 2021 ale už řekl, že se z různých náznaků mohl domnívat, že Čapí hnízdo vlastní Agrofert nebo Babiš. Ten ho prý na farmu přijímal a fakticky ho řídil.

„Působilo to na mě, že Agrofert včetně pana Babiše jsou vlastníky farmy,“ řekl policii Rak. Deník Právo však už v minulosti upozornil na to, že Rak po Agrofertu požadoval 350 tisíc korun, které mu firma údajně dlužila, a výpověď změnil poté, co peníze nedostal.

Šiling popřel osobní vztahy s Babišem

Další bývalý manažer farmy František Šlingr u soudu v září vypovídal. Uvedl, že Babiše znal pouze jako hosta na Čapím hnízdu, osobní vztahy prý nemají.

Akcionáře farmy Šlingr neznal, vždy jednal pouze s advokáty Václavem Knotkem, Alexejem Bílkem a Gabrielou Knapovou, kteří akcionáře na jednání představenstva zastupovali. U soudu také přiznal, že se mu akciemi nikdy neprokázali. „Neměl jsem ale důvod jim nevěřit,“ vysvětlil Šlingr.

Pražský městský soud v pondělí zprostil expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše i Janu Nagyovou obžaloby v kauze Čapí hnízdo týkající se padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách.

Žalobce žádal tříletou podmínku a pokutu. Verdikt je nepravomocný. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání. Babiš sdělil, že kauza pro něj končí, nepřemýšlel o žádání satisfakce. Nagyová o možné náhradě újmy v případě pravomocného osvobození bude jednat s právníky.