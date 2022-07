Kdo nahradil Ištvána? Daňhel přichází do Olomouce z Prahy, stíhal například exšéfy Čepra

Po měsících nejistoty ohledně nového vedení vrchních žalobců v Olomouci, kteří dozorují nejvážnější kauzy na Moravě, přišel zlom. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) vyřešil rébus, kdo by měl nahradit Ivo Ištvana, jenž v dubnu odešel na Nejvyšší státní zastupitelství. Na jeho místo ve čtvrtek jmenoval Radima Daňhela, dosud nepříliš známého okresního státního zástupce z Kroměříže, kterého mu už koncem června navrhl šéfžalobce Igor Stříž.

„Představil mi určité kroky, které snad udělá, a teď už jde o to sledovat, zda je skutečně zrealizuje. Jsou to víceméně kroky povahy organizační a ekonomicko-správní,“ řekl ke jmenování Blažek. Na dotaz serveru Lidovky.cz, co přesně ho přesvědčilo, však neodpověděl.