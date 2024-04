Předsednictvo KDU-ČSL se distancovalo od Svobody, má zvážit odchod ze strany

„Předsednictvo KDU-ČSL vyzývá Cyrila Svobodu, aby vzhledem k mnoha svým mediálním vyjádřením, vzhledem ke svému nedávnému angažmá u předsedy ANO Andreje Babiše a vzhledem k nerespektování usnesení předsednictva KDU-ČSL z roku 2021 zvážil své členství ve straně, nebo jednání, které stranu poškozuje, nečinil,“ unesly se v úterý špičky lidovců.

Rozhodnutí o případném vyloučení Cyrila Svobody podle podle stanov náleží celostátnímu výboru KDU-ČSL, který se má sejít 25. dubna.

S návrhem, aby se lidovci svého bývalého předsedy zbavili, přišel místopředseda KDU-ČSL a ministr životního prostředí Petr Hladík, který bývalému lídrovi lidovců vyčítá politické názory z poslední doby, včetně rozhovoru pro server Voice of Europe, který vláda zařadila na český sankční seznam.

Podle zjištění BIS ho provozovali totiž proruští podnikatelé s cílem ovlivnit evropské volby, jak na to má zájem Kreml.

Podle Hladíka si měl Svoboda předem zjistit pozadí fungování webu.

Svoboda lidovce vedl, byl i v čele diplomacie

Svoboda byl předsedou lidovců v letech 2001 až 2003 a také 2009 až 2010. V minulosti zastával funkce ministrů vnitra a zahraničních věcí. Ke Hladíkovu obvinění řekl, že mu spolustraníci zatím osobně nic nevyčetli a připomenul, že podle stanov by měl dostat možnost hájit své postoje. „Když jsem poskytoval rozhovor, na žádném sankčním seznamu nebyli,“ řekl Svoboda Deníku N.

Současné dění u lidovců může souviset i s bojem o moc uvnitř strany, jejíž preference se propadly na mizivé hodnoty kolem 3 procent. Kdyby lidovci nebyli s ODS a TOP 09 součástí koalice SPOLU, nedávaly by jim současné preference šance na to, že se po příštích volbách dostanou do Sněmovny.

Šéf lidovců Marian Jurečka, který čelil snaze části strany ho sesadit z čela KDU-ČSL, vyjmenoval podmínky, za nichž bude na podzim obhajovat svůj post. Musí se mu podařit zvrátit trend preferencí směrem k 5 procentům a obhájit počet lidoveckých křesel v europarlamentu (dvě) a v podzimních volbách výsledky v Senátu a do krajských zastupitelstev.

Hladík už připustil, že by mohl kandidovat do čela strany, kdyby Jurečka svůj post nakonec ani neobhajoval.

V neděli řekl, že Svobodu dlouhodobě nepovažuje za lidovce. „Jeho dlouhodobé názory a směřování neodpovídá politice lidovců a očekával bych, že už dávno nebude členem strany,“ uvedl.

Podle Svobody Hladíkovy výroky svědčí o úpadku KDU-ČSL a snaze vyvlékat se pseudokauzami z odpovědnosti za pokles preferencí. Podle volebního modelu agentury Median z března i modelu agentury STEM by lidovci sami získali pouhých 3,1 procenta hlasů, což by je poslalo ze Sněmovny, kdyby chtěli kandidovat sami.