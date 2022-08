Byla v emocích, to dívky bývají, hájí ženu spílající Babišovi lídr její kandidátky

Právě Horynová s malým dítětem na ramenou na Babiše hned při vystoupení z obytného vozu začala křičet a vstupovat mu do cesty. Expremiérovi se od ní nedařilo odejít. Ženu až trochu odtlačila politikova osobní ochranka.

Babiš pokračuje na své cestě po republice. V pondělí vyrazil do Moravskoslezského kraje, kde se opět setkal s pískotem a kritikou. Odpůrci si na setkání připravili transparenty i například heslo „Babiš na hrad Mírov“.

V Kopřivnici také poprvé v kraji zasáhl antikonfliktní tým, jeho členové od Babiše odtlačili několik lidí. Lidí bylo na místě asi 150.

Lídr tamější kandidátky Stanislav Šimíček pro iDNES.cz řekl, že to bylo její svobodné rozhodnutí. „Mně nejvíce na této situaci vadí rozdělená společnost. Vlastně Andrej Babiš kamkoliv přijede, tak společnost rozděluje a vytváří tyto prudké reakce,“ zdůraznil Šimíček.

Nebyla sprostá, říká lídr kandidátky

V rámci strany se incident podle Šimíčka řešit nebude. „Ona nebyla sprostá. Byla sice v emocích, jak už děvčata občas bývají. Ale nebyla sprostá,“ podotkl lídr kandidátky v Kopřivnici. Šimíček také zdůraznil, že žijeme ve svobodné zemi a lidé si mohou dělat, co chtějí.

„Je to svobodné rozhodnutí všech lidí. Pokud se rozhodnou, že tohle je jediná možnost jejich boje proti Babišovi, tak takhle bojují. Za mě ty lidi nenavádím, aby takhle prudce vystupovali. Nicméně pokud to udělají, tak je to jejich svobodná volba,“ doplnil Šimíček a současně dodal: „Paní Horynová je jedna z neochotnějších žen, co znám. Nemůžeme se jí ale divit, že nechce bez reakce přihlížet manipulativnímu chování Andreje Babiše. Panu Babišovi navíc sdělovala jen pravdivá fakta.“

Ministr a předseda strany KDU-ČSL Marian Jurečka prostřednictvím mluvčí strany uvedl, že je těžké společnost držet pohromadě, když bývalý předseda vlády začne lidem nadávat do fašistů nebo nacistů.

„Každý má právo si nesouhlasně zapískat, i na politických akcích je ale třeba chovat se důstojně a respektovat druhé. Prosíme proto všechny naše příznivce, i příznivce jiných stran, aby nevyhrocovali už tak dost vypjatou atmosféru,“ řekl Jurečka.

Ministr poté pro iDNES.cz doplnil, že by takovou formu nevolil. „Nicméně kandidátka, která není členkou KDU-ČSL neříkala nic co by nebylo pravdou. A. Babiš opakovaně veřejně lhal,“ napsal v SMS zprávě pro iDNES.cz šéf strany.

Současně však vyzval občany, aby diskutovali slušně a korektně. „A to i poslance Babiše, který bohužel svým vyjadřováním lidi rozděluje. Nazývá lidi nacisty a fašisty a to je myslím vyjádření, které si příčetný a seriózní politik nesmí nikdy dovolit,“ dodal Jurečka.

Incident rozdělil i sociální sítě. Někteří Horynovou brání, jiní ji odsuzují, a to především kvůli dítěti na ramenou. Podle některých jej totiž použila jako živý štít. „Ta paní je naprosté prase. Za prve narušuje osobní svobodu, za druhé používá dítě jako svůj štít. To je opravdu skvělá demokracie podle ní. Nechutné,“ objevilo se mezi komentáři.

Naopak jiní ženu brání. „Zdrhá před ní, zbabělec, jak zajíc na kolovém honu,“ stojí v jedné z reakcí.

Redakce iDNES.cz se snaží získat i vyjádření Kristýny Horynové.