Kerberos utvoří nad Evropou tepelnou kupoli, říká meteoroložka Honsová. Co nás o víkendu čeká a jak se připravit

Lidovky.cz: Jak vzniká Kerberos?

V tomto případě je na severu Afriky strašně teplý vzduch, kdy teploty vystoupaly na severu Tuniska až k 49 stupňům Celsia a utvořil se tam takzvaný „heat dome“, neboli tepelná kupole. Ta je tvořena z hmoty suchého a horkého vzduchu usazujícího se nad určitou oblastí po dlouhou dobu. Tím se stává dlouhodobou, což znamená, že se nepohybuje, je ohraničena jakýmsi víkem a je dále ohřívána. Jak se teplý vzduch pokouší stoupat, vysoký tlak nad ním jej tlačí dolů, otepluje se a tlak „heat dome“ roste. Když dojde k vysokotlakému systému, výsledná doba je oproti běžným vedrům stabilnější (dlouhodobější). Po tuto dobu je totiž kvůli tlaku malý počet mraků a téměř bezvětří.

Lidovky.cz: Kde všude se turisté mají na vedra připravit?

Z Afriky se tento teplý vzduch dostal na jih evropského kontinentu, kde i tam teploty stoupají do extrémně vysokých výšin, vysoko přes 40 stupňů. Týká se to zejména Španělska, Baleárských ostrovů, Itálie a teď o víkendu by ty nejvyšší teploty měly zasáhnout také Balkánský poloostrov, kde se nachází například Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Chorvatsko, Bulharsko či Řecko, kde je teplota moře aktuálně na neuvěřitelných 30 stupních.