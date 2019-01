Kéž bych byl Šuman, posteskl si Langer. Protiřečíte si, smetl jeho žalobu na rozhlas soud

PRAHA Bývalý výrazný politik Ivan Langer před soudem neprosadil svou verzi, že Český rozhlas pošpinil jeho jméno. Exministr vnitra se s médiem veřejné služby přel kvůli článku, jenž ho zmiňoval v souvislosti s aktivitou anonymní skupiny Julius Šuman na sociální síti Twitter. Skupina mimo jiné uvolnila kompromitující nahrávky dnešního premiéra Andreje Babiše. Langer spor ztratil i kvůli tomu, že je podle soudu stále osobou veřejného zájmu. Verdikt není pravomocný.

„Z obsahu internetového článku a audio nahrávky nevyplývá a nijak se nepodává, že by žalobce (Langer) přímo nebo nepřímo byl angažován v souvislosti s nahrávkami publikovanými na twitterovém účtu Julius Šuman, ani že by byl v okruhu lidí, kteří by tyto informace měli shromažďovat, zpracovávat či nějakým dalším způsobem užívat kompromitující materiály,“ zní jedna z klíčových pasáží rozsudku, jejž mají Lidovky.cz k dispozici.

Skupina Šuman dramaticky vstoupila do veřejného prostoru na jaře 2017. Tehdy zveřejnila první nahrávku s promluvami tehdejšího ministra financí Andreje Babiše. Následovaly další záznamy. Pro šéfa hnutí ANO vyznívaly nelichotivě. Některé ho zachycovaly v rozhovoru s někdejším novinářem MF DNES Markem Přibilem. Nahrávky vyvolaly podezření, že s ním Babiš ladí obsah článků namířených proti politické konkurenci.

Poslední červnový den 2017 vydal Český rozhlas na svém zpravodajském webu článek, jenž se snažil v souvislosti se skupinou Šuman rozkrýt zázemí Marka Přibila. Autor textu, Janek Kroupa, popisoval své pátrání, při němž narazil na tehdy nezveřejněné a tajně pořízené nahrávky s Babišem. Záznamy objevil v Olomouci v domě patřícím podnikateli Ivanu Kyselému, který platí za blízkého Langerova přítele.

Exministr Český rozhlas zažaloval. Článek, spolu s doprovodným audio komentářem Kroupy, prý pošlapal jeho práva. „Žalovaný se snaží navodit situaci a odhalit údajnou senzaci v tom, že za kompromitujícími nahrávkami pořízenými bez souhlasu hlavního aktéra, tj. Andreje Babiše, stojí žalobce. Žalovaný se snaží vyvolat dojem, že žalobce je zapojen do porušování osobnostních práv a pořizování tajných audio nahrávek jiné osoby,“ stálo v žalobě.

‚Kéž bych byl (Šumanem)‘

„Vrhá na žalobce negativní světlo a jeho jednání je pak posouváno na hranu nebo dokonce za hranu zákona,“ psalo se dále v žalobě. Vedle toho si Langer stěžoval na mediální zájem o svou osobu. Protože se od roku 2010 pohybuje mimo vrcholnou politiku, taková pozornost prý není na místě. Žádal tak omluvu zveřejněnou jednak na webu rozhlasu, druhak opakovaně puštěnou ve vysílání a trval i na stažení článku ze stránek rozhlasu.

Obvodní soud pro Prahu 2 Langerovu interpretaci článku odmítl. Podle rozsudku nelze z textu vyrozumět, že by za nahrávkami stál exministr. Langer navíc své žalobě tak trochu podrazil nohy sám, ještě než ji poslal k soudu. Pro inkriminovaný článek se totiž vyjádřil, že je mu aktivita skupiny Šuman sympatická. „Kéž bych byl (Šumanem, pozn. aut.). Tím, co profil Julius Šuman publikuje, se docela hezky bavím,“ uvedl pro Český rozhlas.

Soudkyně Tereza Jachura Maříková v rozsudku uvedla, že tímto vyjádřením sám podal důkaz, že článek nemohl jeho pověsti ublížit. „Žalobce se na jednu stranu brání, že by byl osobou Juliuse Šumana, popřípadě se na nahrávkách podílel a že jej toto nařčení degraduje a na druhou stranu vyjadřuje přání jím být. Žalobní tvrzení jsou proto v přímém rozporu s tím, jak se žalobce sám v článku vyjádřil.“

Langer se nejspíš odvolá

Langer nepřesvědčil soud ani o tom, že na něj nelze pohlížet jako na veřejnou osobu. Soudkyně mu připomněla jeho advokátní praxi, působení v obecně prospěšných projektech či vydání knihy, v níž exministr glosuje společenskou a politickou situaci. „I tato jeho autorská aktivita svědčí o tom, že nadále zůstává osobou veřejně známou, což tato kniha prezentuje. Žalobce proto musí snést věší míru veřejné kritiky než ostatní občané.“

„Výsledek mne netěší. Pravděpodobně se odvolám,“ reagoval pro Lidovky.cz na výsledek pře exministr vnitra. Možnost obrany před odvolacím soudem vysvětlil i tím, že kauza přesahuje pouze jeho osobní zájem. „Spor vnímám, kromě osobní roviny zásahu do mých práv, i v obecném rozměru, a to stanovení hranice mezi takzvaným veřejným zájmem a ochranou soukromí a osobnosti,“ poznamenal.

Ivan Langer se řadí k nejvýraznějším politikům ODS, kteří ze strany vzešli. Čtrnáct let zasedal v Poslanecké sněmovně, deset let sloužil jako místopředseda strany. Jeho politická kariéra na nejvyšší úrovni se uzavřela ve volbách roku 2010, kdy ho voliči vykroužkovali a nepustili do sněmovny. Po tomto neúspěchu se věnuje advokacii, rovněž předsedá správní radě soukromé Vysoké školy CEVRO Institut.

Aktivita skupiny Šuman ustala po sněmovních volbách 2017. Ještě před hlasováním však zveřejnila bankovní dokumenty, které spojovaly Babiše s projektem farmy Čapí hnízdo. V kauze je nynější premiér obviněný z dotačního podvodu. Podle policie se snažil zastřít skutečného vlastníka farmy, aby projekt získal příspěvek ve výši 50 milionů korun. Dodnes nikdo neprokázal, kdo skupinu Šuman tvořil a kde získala zveřejněné materiály.