Policie i Rakušan přiznali, že klánovický vrah je stále na svobodě

Na objasnění případu a dopadení pachatele dál intenzivně pracují stovky elitních policistů z celé České republiky. „Chápeme obavy veřejnosti, které vyplývají z faktu, že vrah je stále na svobodě,“ řekl redakci iDNES.cz Bocán.

Rakušan řekl pro Deník N, že „policie dělá maximum pro to, aby pachatele dopadla“. „Naprosto rozumím tomu, že lidé mají obavy o své bezpečí i bezpečí svých blízkých, hlavně dětí. I mě osobně tento brutální čin šokoval,“ podotkl. „Pachatel zatím nebyl dopaden a určitě je dobré být opatrnější,“ dodal.

Bocán redakci iDNES.cz sdělil, že „v takové situaci jistě nelze garantovat stoprocentní bezpečnost, můžeme ale každého ubezpečit, že situaci v žádném případě nepodceňujeme a k dopadení dosud neustanoveného pachatele využíváme všech prostředků“.

„Budeme vám vděční, když i vy nám pomůžete ujistit veřejnost, že k objasnění tohoto skutku a zajištění bezpečnosti občanům děláme maximum možného,“ dodal Bocán pro iDNES.cz.

Mluvčí pražské policie Jan Rybanský mezitím podal aktuální informace k dvoudenní pátrací akci v Klánovickém lese. Podle něj policisté neobjevili nikoho, kdo by se tam skrýval, ani nic, co by naznačovalo, že lidé tam mohou být v nebezpečí. Zvýšený dohled v oblasti pokračuje, ujistil.

Policie minulý týden v pátek našla v Klánovickém lese dva zastřelené lidi. Dospělého muže a dvouměsíční dívku v kočárku.

Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška ve středu upozornil, že policie je v intenzivním kontaktu s místní samosprávou i místními obyvateli. „Ostatní veřejnost policie aktivně informuje skrz sociální sítě i média v rámci možností, které umožňuje probíhající vyšetřování i trestní řízení,“ uvedl.

„Na objasnění případu a dopadení pachatele pracují stovky elitních policistů z celé České republiky. Vzhledem k tomu, že pachatele se zatím nepodařilo dopadnout, je samozřejmě na místě, aby občané především v okolí byli obezřetní, sledovali aktuálně zveřejňované informace i výzvy policie,“ dodal.

Nemůžeme potvrdit, ani vyvrátit

Mluvčí Městského státní zastupitelství v Praze Aleš Cimbala na webu oznámil, že „bezpečnost na daném místě byla posílena tak, aby bylo možné bezprostřední ohrožení veřejnosti podstatně snížit či zcela vyloučit“.

„Lze konstatovat, že poznatky o bezprostředním ohrožení nyní dány nejsou. Je namístě dodržovat obvyklou obezřetnost, neboť, byť se v této věci skutečně jedná o obzvláště zavrženíhodný čin, tak je potřeba předcházet i jiným druhům protiprávního jednání. Tudíž obvyklá, či rozumně zvýšená míra obezřetnosti je vždy na místě,“ podotkl.

Cimbala zdůraznil, že není možné potvrdit, či vyvrátit, zda byl někdo zadržen. „Bude možné poskytnout až informaci vztahující se k procesnímu vývoji věci, například ve smyslu toho, že bylo sděleno obvinění, či podán návrh na vazbu,“ upozornil.

„Takovýto postup mimo jiné sleduje požadavek vyplývající ze zásady presumpce neviny, kdy až sdělením obvinění je trestní stíhání vedeno proti konkrétní osobě, přičemž totožnost nelze sdělit nikdy, u které je již zjištěna vyšší míra pravděpodobnosti, že se daného trestného činu dopustila,“ dodal.

Cimbala také uvedl, že přípravné trestní řízení je neveřejné a tudíž „není možné podávat jakékoliv informace o provedených, prováděných a plánovaných úkonech“.