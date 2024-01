Sliboval ještě horší jatka. Soud poprvé po střelbě na fakultě trestal vyhrožování

Na trest upozornil server Novinky.cz a Deník.cz. Pavel Oudes dostal u soudu trest osm měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky a dohled probačního úředníka.

Součástí trestu je také povinnost docházet k psychologovi a zákaz kontaktovat bývalou přítelkyni, citovaly Novinky soudkyni. Podle policie se jedná o první trest udělený v souvislosti s tragickou střelbou na fakultě v Praze, při které čtyřiadvacetiletý student fakulty 21. prosince zastřelil 14 lidí a dalších 25 zranil.

Družce vyhrožoval zabitím

Případ se dostal k soudu ve zkráceném řízení. Policejní mluvčí Michaela Raindlová sdělila, že muž z Klatovska kontaktoval přes telefon v pondělí 8. ledna svou bývalou družku a vyhrožoval jí zabitím.

„Dále vyhrožoval, že by mohl spáchat obdobný čin, ke kterému nedávno došlo na Filozofické fakultě v Praze. Žena okamžitě kontaktovala policisty, kteří začali po muži ihned pátrat,“ uvedla mluvčí.

„Chcípněte všichni. Já zítra jedu udělat spoušť. Zítra bude můj den. Už vás mám dost. Bude to strašný, co udělám. Ten chcípák na tý fakultě, to je ho*no. Já jsem nastavenej na jatka,“ napsal podle webu Novinky.cz mimo jiné Oudes expartnerce.

Muže policisté zanedlouho vypátrali a zadrželi nedaleko Sušice. „Podle prvotních informací, které policisté získali, mohl mít zadržený muž u sebe zbraň. To se ovšem naštěstí nepotvrdilo,“ doplnila policejní mluvčí.

Následující den kriminalisté muže obvinili v režimu zrychleného zkráceného přípravného řízení z nebezpečného vyhrožování. Oudes se podle serveru hájil tím, že výhrůžky nemyslel vážně a že by nikdy nic takového neudělal.

Vzkaz přes mobilní aplikaci údajně psal v emocích po rozchodu s přítelkyní. „Už jen to, že na to někdo pomyslí, tak je to první varování. Nelze to nijak podceňovat a ani omlouvat,“ uzavřela soudkyně.