Klaus promluví o dvacátém výročí vstupu do EU. Vydá se opět i na Blaník

Výhrady má vůči EU od jejího vzniku v roce 1993, kdy na základě Maastrichtské smlouvy nahradila původní Evropské společenství.

„Já jsem byl od prvopočátku kritikem toho, v co se zvrtnul evropský integrační proces. Oproti tomu, jak vypadal v prvních dvou, třech desetiletích, kdy šlo skutečně o osvobození, likvidaci bariér na hranicích jednotlivých zemí, prostě liberalizační proces, tak potom, co se stalo začátkem 90. let, to byl zvrat v něco úplně jiného. To jsem od začátku cítil jako velikánský problém,“ uvedl dříve Klaus.

Bývalý prezident kritizuje snahy o federalizaci Evropské unie a protestuje proti tomu, aby Česká republika přijímala společnou měnu euro. Letos v lednu Klaus vyzval, aby se rozhodnutí o euru nedělalo za zády občanů a předcházelo mu referendum.

Za chybu vlády Miloše Zemana označil, že si nevyjednala výjimku z eura. Klaus, který patří mezi přední euroskeptiky, reagoval na to, že současný prezident Petr Pavel v novoročním projevu vyzval politiky k plnění závazku České republiky přijmout euro.

Součástí tiskové konference bude prezentace Klausovy nové knihy vybraných textů pod názvem 30 let polemiky o Evropě.

V úterý Václav Klaus také zopakuje svůj výstup na horu Blaník, kde před 20 lety strávil půlnoční moment vstupu České republiky do Evropské unie.

Blaník si zvolil jako symbolické místo, kde chtěl se svým doprovodem strávit poslední minuty života České republiky mimo struktury EU. Půlnoční výstup na Blaník tehdy rezonoval napříč médii a společností.

Klausův spolupracovník z Institutu Václava Klause Petr Macinka k tomu podotkl, že zatímco tehdejší premiér Vladimír Špidla hovořil o vysoké efektivnosti Evropské unie a o nové budoucnosti, Klaus varoval před nepřiměřeným očekáváním, po němž může následovat deziluze.

„Domníváme se, že po dvaceti letech v Evropské unii je na místě setkání pod horou Blaník zopakovat,“ uvedl Klausův spolupracovník Macinka.