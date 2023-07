Totálně zaprodaná Pekarová, kritizoval Klaus tričko. Zoufalý křik, reagovala

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

V pořadu 360° na CNN Prima News se exprezident ztotožnil s některými pasážemi textů amerického profesora Johna Mearsheimera. Akademik z Chicagské univerzity dlouhodobě tvrdí, že Rusko bylo k válce na Ukrajině vyprovokováno, protože Západ prováděl na tomto území takovou politiku, kterou Rusko považovalo za „fatální ohrožení své bezpečnosti“.

„Tento názor sice na Západě zastává jen menšina, ale menšina velmi racionálních lidí. A já tento názor sdílím,“ řekl Klaus, který dlouhodobě postoj Česka k válce na Ukrajině označuje za „jednosměrnou propagandu“. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský označil názor za pitomý, na což Klaus také reagoval.

„O tragické, zoufalé, špatné a desetitisíce lidí ničící situaci je potřeba už konečně začít diskutovat vážně, a ne mávat jednostrannými prapory. A my to pořád prostě nemáme. My máme paní Pekarové Adamové, které prezidentu Ukrajiny dávají tričko s nějakým nápisem, a on evidentně posmutní, protože myslí, že dostane nějaké kanony nebo něco takového,“ zkritizoval Klaus předsedkyni Sněmovny, která ukrajinskému prezidentovi při nedávné návštěvě Prahy darovala tričko s nápisem „Rusko je teroristický stát“.

„Pojďme už o těchto věcech mluvit vážně. Jestli budeme dělat to, co dělají páni Zdechovští a různí Piráti, tak dopadneme velmi špatně,“ dodal exprezident s tím, že při poslední návštěvě Německa si v celé zemi nevšiml ani jednoho ukrajinského praporu. „Odsuzujme věci, které si odsouzení zasluhují. Že došlo k válce je jasně odsouzeníhodné, a všichni jsme to opakovaně udělali, ale hrát zjednodušenou kartu, to nejde,“ doplnil Klaus.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Ruský režim je teroristický. Odhlasováno ve @snemovna 15. listopadu 2022. Tričko s odkazem na toto usnesení jsem věnovala panu prezidentovi @ZelenskyyUa.



Ukrajina je hrází proti tomu, aby se ruské běsnění nedostalo dál. Pomoc oběti zločinů vnímám jako povinnost k sobě samým.

V závěru také dodal, že válka má širší kořeny a souvislosti. „To ví přece každý člověk, který není malé dítě nebo není totálně zaprodaný jako paní Pekarová Adamová nebo někdo takový,“ zkritizoval podruhé šéfku Sněmovny.

Ta v reakci pro CNN Prima News označila Klausovy výroky za „zoufalé výkřiky o pozornost“. „Slova o ‚totálním zaprodání‘ mě od člověka, který pravidelně se svatojiřskou stuhou navštěvoval ruskou ambasádu a je hlavní hvězdou ruské propagandy, velmi pobavila. Aneb podle sebe soudím tebe,“ uvedla Pekarová Adamová.