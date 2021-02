Koalice Pirátů se STAN by podle volebního modelu ve sněmovních volbách překonala hnutí ANO

Praha Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách překonala hnutí ANO a zvítězila. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi z přelomu ledna a února. ANO dosud v průzkumech Kantaru i dalších agentur od minulých sněmovních voleb z roku 2017 vytrvale vedlo, často s výrazným náskokem. Koalice Pirátů a Starostů by podle volebního modelu Kantar CZ získala 29,5 procenta hlasů a druhé ANO 26,5 procenta.

Třetí by skončila koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s podílem 19,5 procenta. SPD by dostala 10,5 procenta hlasů a KSČM pět procent. Sociální demokraté, nynější koaliční partner ANO v menšinové vládě, by se se čtyřmi procenty hlasů nedostali do sněmovny. Statistická chyba v průzkumu ale může podle Kantaru činit 1,6 až 3,6 procentního bodu.

„K dnešnímu průzkumu Kantaru: Jsme rádi, že vám spolupráce Pirátů a STAN dává smysl a že oceňujete, že hledáme řešení a cestu. Nenecháme vás v tom a budeme se za vás bít do posledního dechu. Jsme s vámi a vše, co děláme, děláme pro vás a pro naši zemi,“ napsal na Twitteru předseda Pirátů Ivan Baroš, předseda Pirátů. Za důvěru poděkovalo i hnutí STAN.

Po letech dominance jedné strany přichází naděje na změnu!

Moc děkujeme za důvěru! Víme, že nic není rozhodnuto a musíme poctivě pracovat dále, ale máme teď díky vám ještě větší motivaci

ANO doposud v průzkumech Kantaru většinou jednoznačně vedlo. Často dosahovalo podílu hlasů nad 30 procent, což je více, než získalo jako vítěz voleb v říjnu 2017. Třeba v průzkumech z loňského března a dubna získalo ANO ještě kolem 34 procent hlasů.

Piráti byli v průzkumech ještě před lednovým vznikem koalice se STAN většinou na druhém místě s podílem pod 20 procent. Starostové dosahovali samostatně v předchozích průzkumech Kantaru výsledků v jednotkách procent, až loni v říjnu a listopadu se dostali nad deset procent.

Kantar také vytvořil volební model pro situaci, kdy by všechny strany kandidovaly samostatně. V tomto modelu by stále vedlo ANO s 26 procenty. Druzí by byli Piráti s 21 procenty a třetí ODS a SPD se shodným ziskem 10,5 procenta hlasů. Do sněmovny by se dostali ještě STAN s 9,5 procenta hlasů a komunisté s pěti procenty.

„Stále platí pro obě koalice - jak pirátsko-starostovskou, tak koalici Spolu, že deset procent voličů stran tvořících koalice by s tou koalicí mělo zásadnější problém a zřejmě by ji nevolili,“ řekl ČT analytik Kantaru Pavel Ranocha. Voliči původních stran nespokojení se vznikem jedné z těchto koalic by se ale podle něj většinou přesunuli k druhé koalici. U obou koalic se proto odhady zisku hlasů pohybují na úrovni součtů preferencí jednotlivých stran koalic.