Koalice finišuje jednání o úsporách. Překope DPH, zvažuje vyšší daně firmám

Špičky koalice mají v úterý odpoledne a večer jednat na Úřadu vlády. Ve středu ráno pak přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel ministra financí Zbyňka Stanjuru, který už by mohl Pavla informovat o podobě dohody koalice, kterou by mohly vládní strany představit již ve čtvrtek.

Jistou míru solidarity mají ukázat firmy podle šéfa lidovců, ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Zvýšení podporuje i hnutí STAN. „My říkáme, že si dokážeme představit až dva procentuální body,“ řekl místopředseda STAN Lukáš Vlček.

To, že některé daně porostou, řekl na jednání vedení Pirátů šéf jejich poslanců Jakub Michálek. „Bude znamenat nepochybně zvýšení daní, které bude nepopulární, ale vláda musí mít odvahu to navrhnout a my musíme mít ve Sněmovně odvahu to schválit,“ uvedl Michálek k chystanému konsolidačnímu balíčku při celostátním fóru Pirátů v Liberci.

Ve hře jsou například úpravy DPH či rušení daňových výjimek, například školkovného či daňové slevy na nepracující manželku či na manžela.

Místo současných tří sazeb DPH (10,15 a 21 procent) chce ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS dlouhodobě dvě sazby. Aktuální varianta DPH, o níž koalice uvažuje, je podle České televize 12 a 21 procent.

„Je i v našem zájmu, abychom dosáhli výsledku co nejrychleji a potřebné reformy představili v rozumném krátkém čase. Musíme ale upřednostnit kvalitu před nějakým datem,“ uvedl premiér Fiala v pondělí.

Ušetří stát na platech státních zaměstnanců?

Vyjádření politiků ODS naznačují, že šetření bude znamenat škrty v množství peněz na platy státních zaměstnanců. „Nižší objem prostředků na platy státních zaměstnanců musí být součástí balíčku,“ řekl v rozhovoru pro úterní Lidové noviny místopředseda Sněmovny a rozpočtový expert ODS Jan Skopeček.

„Chci štíhlý stát, který je silný, plní své funkce, je schopen chránit lidi, zajistit jim energie, ale zároveň není zbytečně byrokratický a rozbujelý,“ napsal na Facebooku premiér Petr Fiala.

„Musíme najít dobrou kombinaci mezi úpravami na příjmové stránce rozpočtu a výdajové stránce rozpočtu. Přitom já se nijak netajím tím, že považuji za důležitější tu výdajovou stránku a ta musí převažovat,“ řekl premiér Fiala před pár dny po jednání vlády.

Ministr financí Zbyněk Stanjura už dříve uvedl, že by chtěl seškrtat národní dotace v řádu desítek miliard korun. Peníze do rozpočtu má přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 1,1 procenta z hrubé mzdy.

Ministr Nekula i hejtman Grolich se ohradil proti plánu zavést spotřební daň na tiché víno

Ve hře je zpřísnění vyplácení podpory v nezaměstnanosti, omezení podpory stavebního spoření a koalice jedná i o možnosti zavedení spotřební daně z tichého vína. Bylo by zdaněné podobně jako vína šumivá.

Pro tomu se ohradili ministr zemědělství za KDU-ČSL Zdeněk Nekula i jihomoravský hejtman za KDU-ČSL Jan Grolich.

„Proč nemohu souhlasit se zdaněním tichých vín: Výsledek přínosu pro státní kasu je nejistý a nevýrazný. Země v EU, ze kterých se k nám mimo jiné dováží spousty vína, tuto daň nemají (Itálie, Španělsko, Německo, Rakousko a ). Tak proč my?.“ napsal na Twitteru ministr Nekula.

„Všechno je propojené. Když produkt zdraží, klesne po něm poptávka. Lidí, kteří na jih Moravy jezdí za vínem, bude jezdit méně. Ale zároveň to přinese komplikace a další byrokracii hlavně malým vinařům. Najednou už nebude tak jednoduché uspořádat otevřené sklepy nebo společný košt vín, kterého se mohou účastnit i ti nejmenší výrobci vína. Řada spolků tyto akce přestane pořádat, protože to bude organizačně příliš náročné,“ řekl v úterý Grolich.