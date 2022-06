Koaliční strany chtějí od STAN vysvětlení kvůli kauze kolem Hlubučka

Podobně reagovali i mluvčí kabinetu Václav Smolka či šéfka koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V případu patří mezi obžalované i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

Piráti budou chtít i vyjasnění situace kolem ministra školství a místopředsedy STAN Petra Gazdíka, který měl kontakty s dalším obviněným, podnikatelem Michalem Redlem, uvedl Bartoš. Označil za nepřijatelné, co nyní „vyplouvá“ kolem Hlubučka a Redla za informace.

„Požádali jsme STAN o jednání, aby nám příští týden vysvětlili všechno ohledně těchto kauz, vyjasnili situaci i kolem Petra Gazdíka,“ uvedl. Starostové by podle něj měli popsat své další kroky, po kterých bude vyloučené jakékoliv další působení lidí napojených na rozkrytou mafiánskou strukturu v hnutí.

Piráti při vzniku koalice se STAN zjišťovali vazby Starostů na Redla, který patřil do skupiny kolem Radovana Krejčíře, doplnil Bartoš. „Byli jsme ujištěni, že jde o dávnou minulost. Chceme tedy slyšet, jak to skutečně bylo,“ uvedl. Za dobrý krok považuje i to, že Piráti odmítli umístění bývalého místopředsedy STAN Stanislava Polčáka na společnou kandidátku.

Pokud se potvrdí, že „špinavé peníze“ z kauzy šly nějakým způsobem na podporu hnutí STAN, musí se do poslední koruny vrátit, uvedl Bartoš. „A všichni lidé, kteří se na tom podíleli, vyvodit odpovědnost,“ konstatoval. Starostové v sobotu oznámili, že finanční dary prověřují a vrátí všechny spojené s Redlem. Spojitost s obviněným podnikatelem zatím našlo hnutí u daru 300 000 korun z roku 2020.

Smolka napsal, že Fiala situaci s Rakušanem řeší. „Bude samozřejmě i tématem jednání K5,“ odkázal na jednání předsedů pěti koaličních stran, které se obvykle koná v úterý večer. Adamová také chce, aby Starostové kauzu vysvětlili. „Například na K5. Odvolání Hlubučka ze všech postů byla jediná možná reakce. Ostatně takové vyvození zodpovědnosti by měli učinit všichni, kdo v kauze figurují, pokud zastávají veřejné funkce,“ uvedla.