Důchodový poradce kritizuje změnu penzí: Vznikne obrovská nerovnost mezi lidmi narozených v podobném datu

„Bude záležet na Senátu a panu prezidentovi. Ale to, že změny mohou začít platit už od září, je na celé novele zákona o důchodovém pojištění nejvíc špatně,“ říká nezávislý důchodový poradce Martin Kohoutek.

Lidovky.cz: Co vám vadí konkrétně?

Vzniká tam několik paradoxních situací. Mám například klienta, kterému nárok na předčasný důchod vznikne od letošního 5. září. V legitimním očekávání si podal žádost o důchod během července. Jenže vejde-li novela v platnost od 1. září, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) mu napíše – je nám líto, ale změnil se zákon... Takže nárok na předčasný důchod vznikne například až za rok a půl. To je velmi nešťastné.

Může být ale ještě paradoxnější situace. Někdo měl na důchod nárok od září a požádal o něj už třeba čtyři měsíce předem, někdy v květnu. I když to možná nenastalo, ČSSZ mohla rozhodnout ještě před termínem. Pokud by taková situace opravdu nastala a dotyčný už měl v ruce rozhodnutí, že mu je důchod přiznaný od 5. září, co se stane pak? ČSSZ mu v říjnu napíše dopis – omlouváme se, ale…

Lidovky.cz: Nebude platit, že už podané žádosti o předčasný nástup do důchodu zůstanou v platnosti podle původních parametrů? I když dotyčný do důchodu nastoupí až po 1. září?