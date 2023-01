Kolik dali oba kandidáti za jeden hlas? Jejich náklady se nakonec příliš nelišily

Vyplývá to z výpočtů vycházejících z dostupných údajů financování volebních kampaní mezi prvním a druhým kolem volby prezidenta. Konečné náklady na kampaně budou známy později. Jejich vyúčtování dostane dohledový úřad do tří měsíců od voleb.

Pokud by se za základ výpočtu vzala dostupná data celkových nákladů kampaní, Pavlův hlas ve druhém kole by vyšel na asi 15 korun. Babiš by za každý hlas obrazně vydal patrně až 21 korun. V případě součtu hlasů v obou kolech a celkových nákladů kampaní by hlas pro Pavla stál asi devět korun a pro Babiše pravděpodobně kolem 11 korun.

V prvním kole volby prezidenta vyšel hlas pro Pavla podle výpočtu k tehdy dostupným údajům nákladů kampaní asi na 20 korun. Stejné částce se mohla blížit cena, kterou vynaložil za každý hlas Babiš.

Nejdráže vyšel každý voličský hlas v letošní prezidentské volbě podnikatele Karla Diviše a bývalého rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimu. Diviše přišel jeden hlas podle dostupných informací o nákladech jeho kampaně na více než stokorunu. Zima za vhození každého lístku do urny na svou podporu vynaložil částku těsně pod 100 korun. Další z neúspěšných adeptů na Hrad, poslanec hnutí SPD Jaroslav Bašta, dal za voličský hlas více než padesátikorunu.

Někdejší rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou stál voličský hlas kolem 45 korun. Senátor Pavel Fischer obrazně pořídil jeden hlas za zhruba desetikorunu a další člen horní komory Marek Hilšer asi o dvě koruny dráž.