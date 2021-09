Z přístavů v Kolíně a Mělníku jsou obří logistická centra. Rostou zde evropské sklady

PKP Cargo International (PCI) totiž začal v létě pro tureckého poskytovatele logistických služeb MARS Logistics provozovat vlaky na maďarském, slovenském a českém úseku, které jsou součástí nové přímé železniční linky. Ta spojuje turecký přístav Halkali na evropském břehu Istanbulu a nedávno otevřený terminál v Kolíně.



„Vlaky převážejí především díly pro automobilový průmysl. Frekvence přeprav byla v červenci jednou týdně, ale ke konci srpna jsme ji navýšili na tři vlaky za týden,“ uvedl mluvčí PCI Lukáš Kresač.

Šestadevadesát hodin na kolejích

Přeprava nákladu z logistického centra v tureckém Halkali do Kolína zabere čtyři dny, a než se vlaky dostanou z Istanbulu do středních Čech, projedou přes Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko.

„V pětačtyřicetistopých kontejnerech a výměnných nástavbách převážíme kromě komponentů na výrobu aut také produkty chemického nebo textilního průmyslu. Český Kolín jsme zvolili, protože se zde nachází velké množství zákazníků automobilového průmyslu,“ vysvětlil mluvčí Kresač. Na mysli má především kolínskou automobilku Toyota Motor Manufacturing (dříve TPCA), na niž je v průmyslové zóně napojena řada subdodavatelů.

Kromě nižších emisí oxidu uhličitého je výhodou železniční dopravy možnost transportu velkého množství nákladu za poměrně krátkou dobu. „Železniční doprava je totiž ekologičtější než silniční, produkuje méně emisí skleníkových plynů a také odlehčuje přetíženým evropským silnicím,“ konstatoval předseda představenstva PCI Maciej Walczyk.

O zmíněný přepravní terminál v Kolíně je v současné době velký zájem, což je dáno především jeho výhodnou polohou v blízkosti hlavního města a také snadným napojením na železniční koridory a hlavní silniční tahy.

Dnes je v Kolíně k dispozici plocha 14 tisíc metrů čtverečních, ale v blízké budoucnosti se předpokládá další rozšíření terminálu. „Oceňujeme na něm především flexibilitu a rychlost obsluhy naší vlečky lokomotivami ČD Cargo, která má pozitivní vliv na oběh železničních vozů a kapacitu terminálu,“ řekl Miloslav Černý, předseda představenstva společnosti České přístavy, který terminál využívá.

Lodě? Levné, ale nespolehlivé

Přístavy a železnice mají přitom dlouhou společnou historii. Vždyť právě první labské přístavy vznikaly pro překládku uhlí z vagonů do lodí, které ho odvážely do kotlů továren. Význam přístavů pro říční nákladní dopravu však v posledních letech výrazně poklesl, jejich důležitost jako logistických center naopak narůstá. Příkladem jsou lodní překladiště v Mělníku a v Kolíně, které provozují České přístavy.

„Jen na rozvoj mělnického terminálu se nám podařilo získat devět milionů eur z evropských fondů. Postupně jsme zde upravili manipulační plochy, postavili jeřábovou dráhu, zrekonstruovali a prodloužili vlečkové koleje a také zabezpečili přístav před povodněmi. Vyřešit bylo nutné i napojení přístavu na silniční infrastrukturu, což se nám nakonec také podařilo,“ uvedl předseda Černý.

Podle něj má říční nákladní doprava přepravcům stále co nabídnout. „Nepatří sice k nejrychlejším, je však levná, tichá a také ekologická. Bohužel v České republice je to horší s její spolehlivostí, protože do vodních cest se u nás třicet let neinvestovalo. Všichni jen slibovali a slibují,“ uzavřel Černý.