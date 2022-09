Lídr vedoucího Spolu Svoboda chce na Praze koalici na půdorysu vlády

Volby 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pokud síla bude, že budeme moct místo ovlivňovat, budu primátorem já,“ uvedl.

Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vede v obecních volbách v Praze kandidátka Spolu pro Prahu. Svoboda uvedl, že koalice Spolu už se dohodla, že bude mít na radnici společný klub. K jednání o volebním postupu se sejdou zástupci koalice v neděli. Jednat budou primárně s Piráty a STAN, kteří jsou zastoupeni i ve vládě. Piráti se proti Svobodovi v kampani ostře vyhraňovali. Svoboda se přímo nevyjádřil k tomu, zda by podle něj mohl být dál primátorem Zdeněk Hřib (Piráti). Rozhodnou podle něj vyjednávání a síla jednotlivých stran.

Posílení SPD v Praze Svoboda připočetl obecné atmosféře, která nahrává vzestupu extremistů. „Řešit problémy tím, že přejdeme k extremismu, se nikdy nevyplatí,“ konstatoval.

Poslední komunální volby v roce 2018 vyhrála v Praze ODS, která získala 14 zastupitelských křesel. Po 13 získali Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). ANO si z voleb odneslo 12 mandátů. Na koalici se po volbách domluvili Piráti, Praha Sobě a Spojené síly, vítězná ODS a ANO skončily v opozici. Primátorem se stal Hřib. Letos se proti posledním volbám změnila koalice na pravici. Namísto původních Spojených sil nyní vytvořily po vzoru centrální politiky novou koalici Spolu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. STAN kandidoval samostatně, stejně jako Piráti, Praha Sobě a ANO.

Už v brzkém večeru se k možné spolupráci vyjadřoval i dosavadní primátor za Piráty Zdeněk Hřib. „Některé subjekty jsou na pětiprocentní hranici, takže uvidíme, jak to dopadne,“ řekl. S jako prvními by vyjednával se současnými koaličními partnery, považuje to za slušnost. Alternativou pro Piráty nejsou SPD a KSČM, které považují za extrémistické strany.

„Piráti by mohli mít na magistrátu nejsilnější klub složený z členů jedné strany. Aspirujeme také na titul nejefektivnější kampaně v porovnání počtu hlasů a vynaložených peněz,“ podotkl.

Výsledky pro vaši obec

Podle pražského lídra STAN Petra Hlaváčka vylučuje jeho hnutí koalici s extremisty a hnutím ANO. Pro STAN připadají jako koaliční partneři Piráti, SPOLU, Praha sobě a Solidarita.

Pro hnutí Praha sobě bude podle lídra kandidátky Jana Čižinského úspěchem, pokud uskupení obhájí dosavadní výsledky a bude pokračovat. „Rádi bychom pokračovali ve stávající koalici,“ řekl. „Mám takové „šimrání“, že bychom oproti posledním volbám mohli získat o něco víc procent hlasů i mandátů,“ věří Hana Třeštíková, dvojka kandidátky Praha sobě. V Praze 7, kde je Čižinský starostou, zatím Praha sobě drtivě vede.