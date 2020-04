Komunista Ondráček navrhl povinnou práci studentů vysokých škol na polích. Hamáček to odmítá

Praha Krizový štáb řeší, kam přesunout lidi z profesí, v nichž momentálně nemohou vykonávat činnost, ale chtějí pracovat. Logická volba padá na oblast zemědělství, kde je momentálně nedostatek pracovníků kvůli uzavřeným hranicím. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček by do polí poslal momentálně nevytížené studenty vysokých škol.

Z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR vyplývá, že nezaměstnanost v Česku zůstala i přes krizi spojenou s koronavirem v březnu na 3 procentech, podobně jako tomu bylo i v únoru či v březnu minulý rok. Volných pracovních míst však ubylo o více než 9000. Ministryně práce Jana Maláčová i její stranický předseda Jan Hamáček se domnívají, že nárůst nezaměstnanosti nás teprve čeká. Krizový štáb dle ministra vnitra nyní řeší, jak využít lidi, kterým současná situace práci znemožnila, ale zároveň pracovat chtějí.

Jako ideální možnost se jeví jejich přesun do sektoru zemědělského. „V zemědělství je nedostatek pracovních sil, protože tuto práci v minulých letech zajišťovali pracovníci ze zahraničí,“ uvedl Jan Hamáček. Toto potvrzuje i předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, který dodal, že se nyní aktivně jedná se zastupitelskými úřady na Ukrajině.

Nedostatek zaměstnanců v oblasti zemědělské produkce by poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček chtěl vyřešit razantěněji: „Já navrhl povolat studenty nižších ročníků VŠ. To prý ale naráží na nemožnost jim to nařídit, resp. ta možnost tu je jen ve stavu nouze a ten má končit už 30.4. (já hlasoval pro návrh do 11.5.). ODS a celé pravicová opozice další prodloužení už odmítají. Co tedy budeme na podzim sklízet je stále ve hvězdách,“ napsal ve čtvrtek na Facebooku.

V komentářích mu pak jeden uživatel píše, že před rokem 1989 musel být zřejmě vyhlášený stav nouze neustále, protože „práce studentů a ne jen VŠ v zemědělství byla normální.“ Muž dodává, že „většinou na ty brigády rádi vzpomínáme.“

Na to poslanec Ondráček odpovídá, že ho také překvapilo. Svůj komentář Ondráček uzavírá větou: „Mnohým z nich by přitom práce tak prospěla.“

Podle Hamáčka však taková možnost nepřipadá v úvahu „O studentech vysokých škol jsme rozhodně neuvažovali,“ uvedl pro server iDnes.cz Hamáček.

Dne 12. března 2020 od 14 hodin byl na celém území České republiky vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru covid-19, a to na dobu 30 dní, tedy na maximální dobu, na kterou jej může vláda bez souhlasu sněmovny vyhlásit. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 30. dubna 2020. O další prodloužení by vláda opět musela požádat celou sněmovnu.