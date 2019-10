Mlátička Ondráček by měl kvůli cestě na Donbas viset, kritizoval komunistu Novotný. Policie ho obvinila

PRAHA Policie obvinila starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) za komentáře na Twitteru. Kritizoval v nich cestu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Ten v květnu zamířil na Ukrajinu, kde se zúčastnil oslav Dne Doněcké lidové republiky, tu ale Česko neuznává.

„Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. Neodvolám! Hus také neodvolal“ uvedl Novotný na Twitteru a zveřejnil policejní dokument, který mu oznamuje obvinění. Novotný pro iRozhlas řekl, že na svém stanovisku trvá.



Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODOLÁM! Hus také neodvolal☝️ pic.twitter.com/eDQIcJ7mvN — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 3, 2019

„Ondráček je ubohá bolševická s***ě a ostuda státu. V Rusku a Číně by zmizel i v Americe by ho odvezli na Guantánamo a tam by ho waterboardingovali za to, co tam předvedl,“ uvedl pro iRozhlas.

Ondráček se oslav zúčastnil v polovině května letošního roku. Přestože sám říkal, že šlo o soukromou návštěvu, video doněcké televize ale ukázalo Ondráčkův příjezd v limuzíně s českými vlaječkami, který doprovázela česká hymna a uvítání šéfem doněckých separatistů Denisem Pušilinem.



“Přijíždí delegace České republiky.” Z auta s českou vlajkou vystupuje poslanec PČR Zdeněk Ondráček. Po přivítání “úřadujícím prezidentem” “Doněcké lidové republiky” Denisem Pušilinem zazní hymna ČR (od @_Roman_Maca) pic.twitter.com/HU6zRzQWPj — Michal Kubal (@MichalKubal) May 15, 2019

Ministerstvo zahraničních věcí navíc upozornilo, že ukrajinské předpisy zakazují vstup na území ovládaná separatisty bez speciálního povolení.

Od Ondráčkovy cesty se následně distancoval senátní zahraniční výbor i sněmovní zahraniční výbor. Poslancova cesta nebyla podle nich oficiální parlamentní návštěvou.