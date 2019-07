Končí blokáda chvaletické elektrárny. Aktivisté protestovali proti prodloužení jejího provozu

Chvaletice (Pardubicko) Symbolická blokáda vjezdu chvaletické elektrárny v neděli skončí. Ekologičtí aktivisté zřejmě v poledne odejdou. Od pátku protestovali proti prodloužení jejího provozu. Informoval Josef Patočka z hnutí Limity jsme my.

„Blokádu po 48 hodinách ukončíme společnou demonstrací cestou na vlak. Akci považujeme za úspěch, podařilo se nám upozornit na problém, který představuje těžba a spalování uhlí,“ řekl Patočka.



Aktivisté jsou v obci Veltruby na Kolínsku na Klimakempu, který se věnuje otázkám klimatických změn a možnostem využití alternativních zdrojů. Demonstrace proti elektrárně je součástí akce.

V pátek aktivisté demonstrovali proti fungování chvaletické elektrárny a využívání fosilních zdrojů kdekoliv jinde. Vyšli z Řečan nad Labem do Chvaletic. Část z nich obsadila dva vjezdy do elektrány, kde se setrvala až do dneška.

„Nekončíme v tlaku na instituce, chceme, aby začaly zavírat uhelné elektrárny jednu po druhé,“ řekl Patočka.



V sobotu asi dvacítka demonstrantů také přijela do Pardubic, kde uspořádala happening u krajského úřadu, který nedávno udělil elektrárně výjimku na emise oxidu dusíku a rtuti, evropské limity začnou platit v létě 2021.

Demonstraci a blokádu sleduje policie, která je na místě. Podle policejní mluvčí Markéty Janovské se vše zatím obešlo bez incidentů.

Chvaletická elektrárna je v provozu od roku 1979, je nejmladší v zemi. Od roku 2013 ji vlastní Severní energetická (Sev.en). Koupila ji od společnosti ČEZ za 4,12 miliardy korun. Proti udělené výjimce se ekologické organizace odvolají, Patočka doufá, že tak učiní všichni odpůrci elektrárny, také například obce v okolí elektrátny, informoval.