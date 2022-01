Končící rektor Zima: O prezidentské kandidatuře vážně uvažuji. Jediná jistota ale je, že každý jednou zemře

Lidovky.cz: Když odcházejí premiéři, říkají, že to ticho, co pak nastane, umí jednoho vyděsit. Jste připravený ustoupit z výsluní?

Určitě jsem připraven. Řada lidí vidí rektora ve Velké aule, v červeném taláru a s řetězem na krku. Takových okamžiků je však během roku relativně málo. Pozice rektora s sebou nese i spoustu starostí, odpovědnosti a stresu. Je to každodenní práce, diskuse na univerzitě, již můžeme velikostí přirovnat k okresnímu městu o 60 tisících lidech, množství objektů a nemovitostí, projektů a různých zájmů.

Těším se, že se více budu věnovat výuce a vědě v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (UK) a ve Všeobecné fakultní nemocnici. Budu také členem kolegia paní rektorky, takže jí budu nápomocen radou. Jsem potěšen, že o to projevila zájem. A samozřejmě i nadále hodlám hájit zájmy naší univerzity. Jsem velmi potěšen důvěrou, kterou mi akademická obec UK při volbách v minulosti dala a že jsem měl tu čest být rektorem dvě funkční období.