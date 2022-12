Senát schválil konec EET. Není důvod trestat většinu poctivých, řekl Stanjura

Není podle něj také pravda, že šedesát až sedmdesát procent poplatníků EET dobrovolně využívá.

Pro zrušení EET hlasovalo 63 senátorů ze 76 přítomných. Nyní zrušení EET dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

„Podnikatelé přestanou být sprostými podezřelými, kteří se musí 24 hodin denně sedm dní v týdnu vyviňovat a dokazovat státu, že nešvindlují, že nešidí,“ řekl Stanjura už při hlasování o návrhu vlády ve Sněmovně.

„EET nehlídalo, zda podnikatel řádně platí daně, či nikoli,“ řekl při rozpravě v horní komoře parlamentu senátor Tomáš Goláň.

Projekt EET byl jedním z ústředních témat předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který ho prosadil ještě jako ministr financí v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky. Zatímco nynější vláda míní, že EET představuje zátěž pro podnikatele, ANO elektronickou evidenci tržeb hájí tím, že narovnala podnikatelské prostředí a vynesla státnímu rozpočtu víc peněz.

Senát potvrdil zvýšení přídavků na dítě o dvě stovky měsíčně

Horní komora parlamentu také potrvdila zvýšení přídavků na děti od ledna příštího roku o 200 korun měsíčně.

Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle věku dítěte je novela zvedá na 830 korun, 970 korun a 1080 korun měsíčně. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské či má důchod, jsou dávky o 500 korun vyšší. Od ledna budou 1330 korun, 1470 korun a 1580 korun měsíčně.

U příspěvku na bydlení novela sjednocuje podmínky nároku mezi obyvateli Prahy a ostatních obcí. Příspěvek budou moci dostat také v hlavním městě lidé nebo rodiny, kterým na úhradu bydlení nestačí 30 procent příjmů. Nyní je to v Praze 35 procent.

O prodloužení ochrany uprchlíků až 11. ledna

Novelu lex Ukrajina, která se týká dočasné ochrany uprchlíkům před Putinovou válkou a kterou v úterý zrychleně schválili poslanci, Senát nebude schvalovat ve stejném kvapíku, ale až 11. ledna.

Poslanci kývli na prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům o rok, do konce března 2024. Uprchlíci se budou muset do konce března příštího roku zaregistrovat elektronickým formulářem a pak ještě do konce září osobně přijít pro vízový štítek o prodloužení dočasné ochrany.