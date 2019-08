Koncem prázdnin bude nadprůměrně teplý, s příchodem nového školního roku se ochladí o šest stupňů

PRAHA Závěr letošního srpna bude teplý. Průměrná teplota v příštím týdnu bude kolem 28 stupňů Celsia. S příchodem školního roku se zhruba o šest stupňů ochladí. Srážkově budou příští čtyři týdny průměrné. Vyplývá to ze zveřejněné dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Období od 26. srpna do 22. září bude jako celek teplotně mírně nadprůměrné. Nejteplejší bude příští týden, kdy se průměr nejvyšších denních teplot bude pohybovat kolem 28 stupňů. Denní maxima ale mohou překročit i tropickou třicítku. Na začátku nového školního roku se podle meteorologů ochladí. První dva zářijové týdny se budou teploty pohybovat kolem 22 stupňů Celsia. Ještě o dva stupně nižší by měly být teploty v týdnu od 16. do 22. září.

Z hlediska srážek nebudou následující čtyři týdny vybočovat z množství obvyklého v této části roku. Průměrný úhrn srážek v Česku je v tomto období 56 milimetrů. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 26. srpna do 22. září je 14,1 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1996, kdy se průměr dostal jen na 11,6 stupně. Naopak nejtepleji bylo před třemi lety s průměrem 17,4 stupně.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.