Bezpečnostní rizika pocházející z Číny jsou záludnější, varoval šéf BIS

„Bezpečnostní rizika pro Českou republiku pocházející z Číny jsou záludnější než rizika pocházející z Ruské federace,“ varoval šéf BIS Michal Koudelka.

Zásadní a klíčový zlom ve vztazích podle něj představovala návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu v roce 2020. Čína podle šéfa BIS pochopila, že tím se situace v Česku změnila.

Největší byl čínský vliv po prvním zvolení Zemana a v době kdy dominovala ČSSD

Čínský vliv byl intenzivní hlavně v letech 2013 až 2018, tedy po prvním zvolení Miloše Zemana v přímé volbě hlavy státu.

„Po roce 2013 přibyl aspekt zjevného prorůstání byznysu a politiky,“ řekl Martin Hála, ředitel projektu Sinopsis realizovaného neziskovou organizací AcaMedia za odborné spolupráce s Katedrou sinologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

„K nárůstu rizik spojených s Čínou začalo postupně docházet v souvislosti se změnou směřování zahraniční politiky ve vztahu k ČLR, s takzvaným restartem česko-čínských vztahů, který započal na podzim 2013 Číně. Vstřícné politické kroky, či spíše až ústupky Číně, byly zdůvodňovány jako nutnost pro zajištění přístupu na největší světový trh a získání čínských investic, které měly přesáhnout 200 miliard korun,“ prohlásil šéf BIS Koudelka.

Symbolem čínského vlivu byl Zemanův poradce Jie Ťien-ming, který pak zmizel

Symbolem pronikání čínského vlivu se stala společnost CEFC, z jejíhož představitele Jie Ťien-Minga dokonce Zeman udělal svého poradce.

„Od samého počátku byla dosti podezřelá a bylo zřejmé, že to není standardní komerční subjekt, za který se vydávala,“ řekl ve svém vystoupení na konferenci Hála. CEFC měla otevřené dveře do nejvyšších pater české politiky a byznysu, na čemž se podíleli i někteří politici tehdejší vládní strany ČSSD.

„Přimhouříme oko a nebudeme se tolik angažovat v ochraně lidských práv a dostaneme ekonomické výhody,“ popsala sinoložka Olga Lomová na konferenci, jakou cenu byli klíčoví politici ochotni platit. „Přitom bylo od první chvíle patrné, že je to podvod,“ řekla Lomová na adresu čínské CEFC.

„Již od počátku působení a operací této firmy, této společnosti v ČR, budil velký zájem předseda této společnosti, který se nejen jako velmi mladý dostal nejenom do vedení společnosti ceněné na miliardu dolarů, ale stal se také poradcem prezidenta Zemana,“ řekl na konferenci šéf BIS Koudelka.

„Investice této společnosti se měla zaměřovat na energetický průmysl, ale mířily snad do všech odvětví kromě odvětví energetického, jednalo se spíš o akvizice. Na podzim 2017 došlo v USA k zatčení a posléze uvěznění hlavního lobbisty společnosti. Nedlouho poté i ke zmizení předsedy této společnosti,“ připomněl šéf české civilní kontrarozvědky Michal Koudelka.

„Byl zmizen orgány Komunistické strany Číny v Číně samotné. To způsobilo vystřízlivění a čínský vliv začal slábnout,“ řekl k tomu ředitel Sinopsis Martin Hála o zmizelém poradci Jie Ťien-Mingovi.

Pokles čínského vlivu podle ředitele Sinopsis ještě akceleroval po nástupu koaliční vlády Petra Fialy po volbách v roce 2021.

Šéf BIS ve zhruba dvacetiminutovém vystoupení ve Sněmově varoval před bagatelizací čínských aktivit. Čína je podle ně hrozbou pro bezpečí a stabilitu v Evropě i například jako největší producent léků. „Ani si neumíme představit, co by se dělo, kdyby Čína v důsledku nějaké mezinárodní krize či konfliktu zastavila výrobu léků pro Evropu,“ prohlásil Koudelka. Jedním z hlavních důvodů nynější komplikované dostupnosti léků je podle něho přesun výroby léků nebo jejich komponentů do Číny. Kvůli nárůstu onemocnění covidu-19 v Číně narostla tamní spotřeba a snížila se výroba, řekl před poslanci a dalšími hosty konference Vztahy s Čínou v uplynulém desetiletí.

Vystoupení ředitele BIS Michala Koudelky ve Sněmovně

Současná vláda se chystá revidovat vztahy s Čínou. Mají být více sebevědomé

Náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák v pondělí ve Sněmovně potvrdil, že se současná vláda chystá revidovat vztahy s Čínou, k čemuž se zavázala i ve svém programovém prohlášení. „Nějaké vztahy mít musíme. Je potřeba, abychom byli více sebevědomí, když definujeme, jakou politiku budeme mít,“ řekl náměstek Kozák.

Ministr zahraničí Jan Lipavský za Piráty už dříve řekl, že současná koncepce zahraniční politiky podle něj nedostatečně reflektuje rostoucí asertivitu, někdy až agresivitu Čínské lidové republiky.

Kromě Žáčka mají záštitu nad konferencí předseda zahraničního výboru Marek Ženíšek z TOP 09 a členka zahraničního výboru Eva Decroix z ODS. Ta mluvila o tom, že po zvolení Petra Pavla novým prezidentem je patrné, že vláda a Hrad budou v zahraniční politice mluvit společnou řečí.

Petr Pavel dva dny po svém zvolení na Hrad přijal telefonickou gratulaci od tchajwanské prezidentku Cchaj Jing-wen. Shodli se, že Tchaj-wan a Česko sdílejí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budou dále posilovat vzájemné partnerství.

„Takový telefonát nic nemění na tom, že naše politika vůči Číně odpovídá politice našich spojenců a my máme vlastní politiku jedné Číny a respektujeme toto pravidlo,“ řekl vzápětí premiér Fiala.

Čína podle Petra Pavla není přátelskou zemí a není kompatibilní se západními demokraciemi. Země EU by se proto měly zbavit veškerých iluzí o ní, řekl listu Financial Times. Uvedl, že se Česko nebude jako pštros schovávat před tím, že může více ekonomicky získat od Tchaj-wanu než od Číny.