Konfident VB Vodička v Senátu? Je dobře, že ho tam Štěch nepustil, míní senátorští lídři

PRAHA Téměř jako jeden muž se šéfové senátorských klubů postavili za předsedu horní komory parlamentu Milana Štěcha, který odvolal slavnostní akci Českého svazu bojovníků za svobodu v Senátu. Bezprostředním důvodem pro Štěcha byla skutečnost, že svaz se rozhodl ocenit komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Prakticky všichni lídři senátorských formací postoj předsedy kvitují s povděkem.

„Je to dobré rozhodnutí. Svaz bojovníků dlouhodobě sleduji, není to jejich první kontroverzní věc,“ hodnotil pro Lidovky.cz Štěchův krok šéf nejsilnější senátorské sestavy, klubu STAN a nezávislých, Jan Horník. „Nedovedu si představit, že by došlo k rozdávání medailí na půdě Senátu poté, co jednu z nich získal člověk, který v listopadu 1989 mlátil demonstranty,“ řekl s narážkou na minulost poslance Ondráčka lídr senátorů ODS Miloš Vystrčil.

Český svaz bojovníků za svobodu si smluvil s předsedou Milanem Štěchem (ČSSD), že na půdě horní komory parlamentu ocení různé osobnosti. Slavnostní akce při příležitosti 100. výročí vzniku Československa se měla uskutečnit v pátek 26. října. Nešlo o akci Senátu, Štěch coby jeho nejvyšší představitel nad ní „jen“ převzal záštitu a měl pomoct s jejím zajištěním. Podporu vzal zpět poté, kdy svaz vyznamenal komunistu Ondráčka.

„S panem Ondráčkem mám problém. Co bylo, to bylo, to už se neodstojí. Ale spíš mi jde o to, že navštívil Krym nebo vyjadřuje některé velmi kontroverzní postoje,“ přiblížil serveru Lidovky.cz důvody svého rozhodnutí, na které upozornil Deník N. „Jsem v souladu se zahraniční politikou České republiky, proto nás nemůžu vystavit pochybnostem, že máme jiný názor. Tyto akce vytváří obraz země jak dovnitř, tak navenek,“ dodal Štěch.

‚Nedemokratické a totalitní metody‘

Měl i další důvod, proč bojovníky do Senátu nepustí. Proti mysli mu třeba bylo, že svaz v první chvíli nebyl schopný poctu pro Ondráčka vysvětlit. „Navíc jsem požádal tiskovou tajemnici, aby se do konce minulého týdne dotázala, koho u nás chtějí vyznamenat. Do pondělí nám to nebyli schopni sdělit,“ přidal další argument druhý nejvyšší ústavní činitel České republiky.

„Jsem velice rád, že se pan předseda Štěch takto rozhodl. Být na jeho místě, udělám to taky. Děkuji mu,“ sdělil serveru Lidovky.cz první muž klubu KDU-ČSL a nezávislých Petr Šilar. Štěchova gesta si cení i proto, že svazu bojovníků předsedá bývalý člen KSČ a někdejší konfident Veřejné bezpečnosti Jaroslav Vodička. „Je to proti zdravému rozumu, co si dovolují. Když to ovládli lidé typu pana Vodičky, svaz se velmi zdiskreditoval,“ dodal.

Pověst Českého svazu bojovníků za svobodu začala upadat na podzim roku 2016. Řadě členů bylo proti mysli, že se ze spolku stává politická organizace se sentimentem po minulém režimu. Na protest ho opustil třeba generál Pavel Vranský, hrdina od Tobrúku. Vodička pošlapal i vnitřní opozici, tři své nejhlasitější kritiky nechal bez diskuse vyloučit. Kvůli stejnému důvodu došlo z jeho vůle i ke zrušení dvou místních buněk svazu, kladenské a jičínské.

„Co Jaroslav Vodička dělá jako předseda svazu, jsou naprosto nedemokratické a totalitní metody. Skuteční lidé, kteří nasazovali život za svobodu, odtamtud odchází znechucení prací člověka, který svůj život nikdy nenasadil, a naopak donášel Veřejné bezpečnosti,“ sdělil k tomu předseda klubu Politika 21 Václav Láska. „Rozhodnutí pana předsedy Štěcha respektuji,“ uvedla pro Lidovky.cz lídryně senátorů za ANO Zdeňka Hamousová.

Cena za pomník v Kerharticích

Svaz bojovníků komunistu Ondráčka vyznamenal minulý týden. Oficiální cestou však ocenění vysvětlil až v tomto týdnu v úterý, kdy na webu vydal prohlášení předsedy Vodičky. Poslanec si poctu svazu vysloužil podporou opravy pomníků z 1. a 2. světové války. „Přispěl na pomník v Kerharticích, kde jsou pohřbeni ruští a italští váleční zajatci z druhé světové války, a také na na opravu pomníku 59 obětem pochodů smrti ve Fojtovicích na Teplicku,“ napsal Vodička.

Vodička a VB Jaroslav Vodička předloni vysvětlil, že jako konfident VB neudával politické oponenty režimu, ale pomáhal běžným vyšetřovatelům. Spolupráci prý podepsal pod nátlakem.

„Že vám někdo říká - buď to uděláš, nebo se ti podíváme na rodinu. Co byste udělal vy? (...) Nebyl jsem žádný agent, ale spolupracovník hospodářské kriminálky, který měl odhalovat normální rozkrádačky,“ uvedl pro server iDNES.cz.

V deklaraci současně zdůraznil, že cena poslanci nenáleží za jeho činnost před rokem 1989. Ondráček jako člen pohotovostního pluku bil protirežimní demonstranty. „Rozruch kolem ocenění poslance Zdeňka Ondráčka medailí ČSBS je nebývalý mediální lynč. Kvůli této štvanici předseda Senátu Parlamentu České republiky zrušil bez udání důvodu a bez náhrady akci v Senátu ke 100. výročí vzniku ČSR,“ píše dále Vodička.

Jak ale plyne z vyjádření předsedy Štěcha, problémem je samotný Ondráček bez ohledu na mediální odezvu. Prvnímu muži Senátu se nezamlouvá ani směřování svazu bojovníků. „Odchody členů, kteří měli blízko k událostem druhé světové války, jejich podpora některým politikům a naopak kritizování jiných, vytváří dojem, jako by svaz byl výrazně politickou organizací. Je to jejich věc, ale mám právo k tomu zaujmout postoj,“ uvedl Štěch.