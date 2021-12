Asi jsem tam nechal peněženku, vysvětloval policistům muž, který vypáčil kontejner s textilem

„Mladý muž strážníkům sdělil, že do kontejneru se nedostává, protože se mu nedostává textilu. Naopak sám nějaký přinesl. Ale až po vhození balíku do plechové schránky začal postrádat peněženku a zmocnila se ho neblahá předtucha, zda to s charitou nevědomky nepřehnal,“ řekl mluvčí pardubických městských strážníků Jiří Sejkora.

Muž proto kontaktoval majitele plechového kontejneru s žádostí o radu, který mu povolil přeštípnout zámek a po hledané peněžence se podívat do útrob kontejneru.

Hlídka tedy nechala muže pátrat, výsledek ovšem nebyl příznivý - peněženka se v mezi věcmi nenašla.