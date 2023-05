Stop pro CBD přijde v červnu. Prodejci nesmí zásoby ani doprodat

„Myslím si, že je škoda, že to budou zakazovat, protože CBD hodně lidem pomáhá jako přírodní alternativa k lékům,“ řekl redakci iDNES.cz Jakub Ševčík, který pracuje v prodejně se zaměřením na CBD.

Pozitivní účinky zmínila také prodavačka Karina Pahuta. „Nevím, proč to chtějí zakázat. Lidem to moc pomáhá. Například CBD olej pomáhá na úzkosti nebo problémy se spaním,“ dodala. Se zákazem podle jejích slov žižkovská prodejna bojuje.

Co je nová potravina? Nové potraviny jsou takové, které nebyly ve větší míře konzumovány před 15. květnem 1997 v Evropě. Právě tehdy začalo platit nařízení o takzvaně nových potravinách. Ty nesmí být uvedené na trh, pokud nejsou prověřeny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), že neškodí lidskému zdraví.

Problém je v tom, že se CBD řadí mezi takzvané „nové potraviny“. Podle mluvčího Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavla Kopřivy měli provozovatelé potravinářských podniků příležitost dodat důkazy ohledně bezpečné konzumace CBD a byli k tomu také vyzváni.

„Do dnešního dne žádný relevantní důkaz předložen nebyl, a to nejen v České republice, ale ani v žádném členském státě Evropské unie,“ doplnil Kopřiva.

Konopný znalec Jiří Stabla celou situaci označil za nepřátelský signál. „CBD a konopné výrobky ještě nezískaly plný status bezpečnosti, ale to neznamená, že by byly nebezpečné. Evropská autorita EFSA pouze požádala o doplnění předložených informací o další studie bezpečnosti.“ Podle něj o bezpečnosti CBD nepochybuje ani WHO a jeho zákaz ohrozí konopný průmysl v Evropě.

Preventivní přístup

Kopřiva redakci iDNES.cz sdělil, že zákaz uvádění na trh začal v EU platit plošně už v dubnu.

Mluvčí zdůraznil, že za novou potravinu není považována rostlina konopí setého, ale právě kanabinoidy, které jsou z ní extrahovány. Stejně tak je za novou potravinu považováno syntetické CBD. „Potraviny s obsahem CBD mohou být za definovaných podmínek povoleny pouze tehdy, bude-li přesvědčivě doloženo, že konzumace CBD nepředstavuje riziko pro lidské zdraví,“ dodal.

Užíváte produkty s CBD? Ano 247 Ne 388

Podle konopných distributorů z Asociace bezpečné konopí SZPI selhala v případu HHC a zákaz CBD to má jen maskovat. „Tento polosyntetický kanabinoid vykazuje značné psychotropní účinky, téměř srovnatelné s marihuanou,“ stojí v jejich tiskové zprávě, kde kritizují, že jsou produkty s HHC volně dostupné na internetu nebo v prodejních automatech, kde k nim mají přístup také nezletilí.

Stablo dále argumentoval tím, že v USA představují legální CBD produkty miliardový trh, zatímco konopný průmysl v Evropě skomírá.

Opatření před uváděním nových potravin na evropský trh má spíše preventivní charakter - zatímco v USA se potravina zakáže k prodeji, pokud se prokáže její škodlivost, v Česku a Evropě je možné ji začít prodávat až poté, co se doloží její nezávadnost.

V satirickém duchu vydal k tomuto tématu na Twitteru stanovisko i ministr zemědělství Zdeněk Nekula. „Potraviny bude nově možné prodávat bez posouzení vlivu na zdraví člověka. Umožníme prodej čehokoliv, o čem někdo subjektivně prohlásí, že mu to pomáhá či chutná. Je libo potraviny ze sršní a pavouků nebo marihuanu v koláčcích?“ napsal.

V následujícím tweetu už ale informaci doplnil ve vážném duchu. „EU má na potraviny a jejich zdravotní nezávadnost opravdu přísná pravidla. Překvapilo mě, jaké pozdvižení vyvolalo oznámení, že EFSA bude posuzovat zdravotní nezávadnost CBD v potravinách,“ pokračoval.

Zdeněk Nekula @ZNekula Kdyby někdo nadsázku nepochopil: Uvedené informace jsou samozřejmě nesmysl, EU má na potraviny a jejich zdravotní nezávadnost opravdu přísná pravidla. Překvapilo mě ale, jaké pozdvižení vyvolalo oznámení, že @EFSA_EU bude posuzovat zdravotní nezávadnost CBD v potravinách. oblíbit odpovědět

Připravovaný zákaz

Ministerstvo zemědělství informovalo o připravovaném zákazu prodeje výrobků obsahující CBD. Podle Evropské unie se jedná o takzvanou novou potravinu, u které není řádně prozkoumán dopad na lidské zdraví. V současné době není možné CBD uvádět na trh v žádné z členských zemí.

Podle Kopřivy lze vydání opatření očekávat v první polovině června 2023. „Je potřeba zdůraznit, že opatření obecné povahy nezavádí nové povinnosti pro provozovatele, pouze konstatuje porušování již existujících právních předpisů ze strany širšího spektra provozovatelů a vyzývá je k neprodlené nápravě tohoto stavu,“ sdělil pro iDNES.cz

Rostlina konopí seté (Cannabis sativa L.) obsahuje více než 100 různých kanabinoidů, z nichž nejběžnější jsou kanabidiol (CBD). Podle Soudního dvora Evropské unie však CBD není považován za omamnou látku, ale za potravinu.

Na trhu se objevují produkty s CBD nejčastěji v podobě olejů, tinktur cukrovinek a podobně. „Po vydání zákazu nebude možné produkty s CBD doprodat,“ upozornil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.