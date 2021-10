V pátek se covidem nakazilo nejvíce lidí od začátku května. Přibylo 1 781 nových případů

Vzrostla i sedmidenní incidence na 100 tisíc obyvatel. Činí 81 případů, o den dříve byla asi 73,9. Čtrnáctidenní incidence je 135 případů, o devět více než ve čtvrtek. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V nemocnicích je nyní 459 lidí, z toho 87 je ve vážném stavu. Oproti minulému týdnu je hospitalizovaných o 121 více. Roste i počet úmrtí s covidem-19. Za pátek evidují statistiky ministerstva pět úmrtí, čísla se ale zpětně mohou měnit. Celkem od počátku epidemie podlehlo nemoci 30 539 lidí.

PCR testů, které jsou užívané jako konfirmační, bylo v pátek provedeno 29 668. Pozitivní výsledek mělo asi pět procent z nich.

Dávek vakcíny proti covidu-19 bylo v pátek vyočkováno 13 436. Celkem od začátku vakcinace v prosinci loňského roku již zdravotníci podali 11 944 914 dávek. Ukončené očkování má celkem 6 025 194 osob. Více než 40 tisíc lidí pak dostalo již i posilovací dávku, za pátek 4 563.

Co se týče počtu nově nakažených, nejhorší situace je v okrese České Budějovice, kde za poslední týden hygienické stanice evidují přes 214 nakažených na sto tisíc obyvatel, nad 200 nakažených na sto tisíc má také okres Ostrava-město.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní 100 případů na 100 tis.

75 případů na 100 tis.

50 případů na 100 tis.

25 případů na 100 tis. 74celá ČR 14. 10. Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1239 93,6 Případů 15. 10. 227 17,1 Aktivních případů: 6127 462,7 Mrtvých 2671 201,7 Benešov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 47 47,3 Případů 15. 10. 14 14,1 Aktivních případů: 146 146,9 Mrtvých 353 355,1 Beroun absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 68 71,5 Případů 15. 10. 11 11,6 Aktivních případů: 271 285,1 Mrtvých 158 166,2 Kladno absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 128 76,9 Případů 15. 10. 18 10,8 Aktivních případů: 566 340,0 Mrtvých 430 258,3 Kolín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 58 56,5 Případů 15. 10. 14 13,6 Aktivních případů: 299 291,4 Mrtvých 307 299,2 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 27 35,6 Případů 15. 10. 4 5,3 Aktivních případů: 211 278,3 Mrtvých 208 274,3 Mělník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 124 113,4 Případů 15. 10. 19 17,4 Aktivních případů: 351 321,1 Mrtvých 338 309,2 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 62 47,6 Případů 15. 10. 17 13,0 Aktivních případů: 170 130,4 Mrtvých 408 313,0 Nymburk absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 48 47,6 Případů 15. 10. 9 8,9 Aktivních případů: 264 261,7 Mrtvých 290 287,5 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 192 103,7 Případů 15. 10. 28 15,1 Aktivních případů: 448 241,9 Mrtvých 278 150,1 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 119 79,7 Případů 15. 10. 18 12,1 Aktivních případů: 403 269,9 Mrtvých 194 129,9 Příbram absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 41 35,6 Případů 15. 10. 10 8,7 Aktivních případů: 315 273,7 Mrtvých 195 169,4 Rakovník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 27 48,6 Případů 15. 10. 5 9,0 Aktivních případů: 92 165,6 Mrtvých 177 318,6 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 421 214,9 Případů 15. 10. 91 46,5 Aktivních případů: 969 494,6 Mrtvých 484 247,1 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 75 121,8 Případů 15. 10. 19 30,9 Aktivních případů: 318 516,6 Mrtvých 185 300,5 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 59 65,1 Případů 15. 10. 18 19,8 Aktivních případů: 432 476,3 Mrtvých 325 358,4 Písek absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 40 55,9 Případů 15. 10. 9 12,6 Aktivních případů: 313 437,2 Mrtvých 182 254,2 Prachatice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 79 155,0 Případů 15. 10. 19 37,3 Aktivních případů: 250 490,4 Mrtvých 167 327,6 Strakonice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 79 111,6 Případů 15. 10. 16 22,6 Aktivních případů: 429 606,2 Mrtvých 231 326,4 Tábor absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 61 59,5 Případů 15. 10. 7 6,8 Aktivních případů: 527 513,7 Mrtvých 400 389,9 Domažlice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 56 90,2 Případů 15. 10. 8 12,9 Aktivních případů: 919 1480,8 Mrtvých 184 296,5 Klatovy absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 88 101,8 Případů 15. 10. 34 39,3 Aktivních případů: 428 495,3 Mrtvých 306 354,1 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 195 100,4 Případů 15. 10. 37 19,0 Aktivních případů: 821 422,6 Mrtvých 503 258,9 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 63 99,2 Případů 15. 10. 15 23,6 Aktivních případů: 174 274,1 Mrtvých 206 324,5 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 85 106,3 Případů 15. 10. 15 18,8 Aktivních případů: 449 561,4 Mrtvých 224 280,1 Rokycany absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 60 121,6 Případů 15. 10. 4 8,1 Aktivních případů: 139 281,7 Mrtvých 200 405,3 Tachov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 12 22,1 Případů 15. 10. 4 7,4 Aktivních případů: 228 419,6 Mrtvých 224 412,2 Cheb absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 11 12,0 Případů 15. 10. 3 3,3 Aktivních případů: 297 324,1 Mrtvých 550 600,2 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 80 69,7 Případů 15. 10. 12 10,5 Aktivních případů: 519 452,0 Mrtvých 457 398,0 Sokolov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16 18,1 Případů 15. 10. 5 5,7 Aktivních případů: 351 397,9 Mrtvých 423 479,5 Děčín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 35 27,0 Případů 15. 10. 5 3,9 Aktivních případů: 271 209,2 Mrtvých 438 338,1 Chomutov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 44 35,2 Případů 15. 10. 3 2,4 Aktivních případů: 855 684,3 Mrtvých 384 307,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 37 30,9 Případů 15. 10. 8 6,7 Aktivních případů: 600 501,4 Mrtvých 366 305,8 Louny absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 79 91,1 Případů 15. 10. 11 12,7 Aktivních případů: 519 598,7 Mrtvých 269 310,3 Most absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 72 64,5 Případů 15. 10. 13 11,6 Aktivních případů: 454 406,4 Mrtvých 394 352,7 Teplice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 65 50,4 Případů 15. 10. 24 18,6 Aktivních případů: 579 448,6 Mrtvých 321 248,7 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 26 21,8 Případů 15. 10. 0 0,0 Aktivních případů: 323 270,7 Mrtvých 274 229,6 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17 16,5 Případů 15. 10. 6 5,8 Aktivních případů: -8 -7,7 Mrtvých 359 347,5 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 19 21,0 Případů 15. 10. 4 4,4 Aktivních případů: -46 -50,7 Mrtvých 327 360,7 Liberec absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 51 29,0 Případů 15. 10. 3 1,7 Aktivních případů: 47 26,8 Mrtvých 408 232,3 Semily absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 24 32,4 Případů 15. 10. 3 4,0 Aktivních případů: 38 51,3 Mrtvých 184 248,3 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 54 32,9 Případů 15. 10. 5 3,0 Aktivních případů: 397 241,7 Mrtvých 386 235,0 Jičín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 28 35,0 Případů 15. 10. 5 6,2 Aktivních případů: 212 264,9 Mrtvých 222 277,3 Náchod absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8 7,3 Případů 15. 10. 3 2,7 Aktivních případů: 302 274,7 Mrtvých 447 406,5 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 22 27,7 Případů 15. 10. 3 3,8 Aktivních případů: 210 264,5 Mrtvých 188 236,8 Trutnov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 41 34,8 Případů 15. 10. 9 7,6 Aktivních případů: 281 238,2 Mrtvých 470 398,4 Chrudim absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 37 35,4 Případů 15. 10. 3 2,9 Aktivních případů: 261 249,5 Mrtvých 286 273,4 Pardubice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 148 84,4 Případů 15. 10. 20 11,4 Aktivních případů: 971 553,5 Mrtvých 437 249,1 Svitavy absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 68 65,2 Případů 15. 10. 20 19,2 Aktivních případů: 494 473,5 Mrtvých 310 297,1 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 53 38,3 Případů 15. 10. 14 10,1 Aktivních případů: 597 431,7 Mrtvých 368 266,1 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 20 21,1 Případů 15. 10. 4 4,2 Aktivních případů: 101 106,4 Mrtvých 329 346,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 43 37,8 Případů 15. 10. 10 8,8 Aktivních případů: 146 128,5 Mrtvých 310 272,8 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 108 149,4 Případů 15. 10. 50 69,2 Aktivních případů: 222 307,0 Mrtvých 218 301,5 Třebíč absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 77 69,5 Případů 15. 10. 32 28,9 Aktivních případů: 483 435,9 Mrtvých 255 230,1 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 38 32,2 Případů 15. 10. 16 13,5 Aktivních případů: 479 405,4 Mrtvých 237 200,6 Blansko absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 104 95,3 Případů 15. 10. 12 11,0 Aktivních případů: 615 563,5 Mrtvých 392 359,2 Brno-město absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 429 112,5 Případů 15. 10. 75 19,7 Aktivních případů: 1763 462,3 Mrtvých 793 207,9 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 246 109,5 Případů 15. 10. 42 18,7 Aktivních případů: 1167 519,5 Mrtvých 487 216,8 Břeclav absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 67 57,6 Případů 15. 10. 17 14,6 Aktivních případů: 692 595,1 Mrtvých 367 315,6 Hodonín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 36 23,4 Případů 15. 10. 6 3,9 Aktivních případů: 1221 793,2 Mrtvých 496 322,2 Vyškov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 62 67,2 Případů 15. 10. 8 8,7 Aktivních případů: 696 754,2 Mrtvých 335 363,0 Znojmo absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 41 35,9 Případů 15. 10. 10 8,7 Aktivních případů: 801 700,5 Mrtvých 394 344,6 Jeseník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4 10,5 Případů 15. 10. 1 2,6 Aktivních případů: 72 189,6 Mrtvých 139 366,1 Olomouc absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 208 88,3 Případů 15. 10. 43 18,3 Aktivních případů: 1121 476,1 Mrtvých 663 281,6 Prostějov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 162 149,1 Případů 15. 10. 34 31,3 Aktivních případů: 475 437,2 Mrtvých 247 227,3 Přerov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 248 191,5 Případů 15. 10. 63 48,6 Aktivních případů: 506 390,7 Mrtvých 276 213,1 Šumperk absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 94 78,1 Případů 15. 10. 22 18,3 Aktivních případů: 362 300,6 Mrtvých 290 240,8 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 85 80,7 Případů 15. 10. 29 27,5 Aktivních případů: 275 261,1 Mrtvých 288 273,4 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 62 43,6 Případů 15. 10. 11 7,7 Aktivních případů: 360 253,1 Mrtvých 314 220,8 Vsetín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 153 106,7 Případů 15. 10. 28 19,5 Aktivních případů: 588 410,2 Mrtvých 370 258,1 Zlín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 105 54,8 Případů 15. 10. 18 9,4 Aktivních případů: 448 233,8 Mrtvých 568 296,4 Bruntál absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 34 37,1 Případů 15. 10. 6 6,6 Aktivních případů: 507 553,5 Mrtvých 302 329,7 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 200 93,2 Případů 15. 10. 40 18,6 Aktivních případů: 1240 577,7 Mrtvých 589 274,4 Karviná absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 265 107,6 Případů 15. 10. 68 27,6 Aktivních případů: 1159 470,5 Mrtvých 753 305,7 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 169 111,5 Případů 15. 10. 38 25,1 Aktivních případů: 736 485,6 Mrtvých 305 201,2 Opava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 276 156,6 Případů 15. 10. 46 26,1 Aktivních případů: 1079 612,2 Mrtvých 479 271,8 Ostrava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 673 210,2 Případů 15. 10. 161 50,3 Aktivních případů: 2306 720,3 Mrtvých 939 293,3

Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Konec testů zdarma, kontroly v restauracích

Šíření covidu-19 v Česku už asi dva měsíce zrychluje. Ještě v první polovině srpna se denní nárůsty počtu případů nemoci pohybovaly ve všední dny kolem dvou stovek případů. Prudce roste i počet lidí, kteří skončili s covidem-19 v nemocnici. Jen ve srovnání se situací na začátku října se množství hospitalizovaných téměř zdvojnásobilo na více než čtyři stovky. V posledních týdnech také počty úmrtí lidí s covidem-19 vystoupaly ze zářijových jednotek zemřelých týdně na desítky úmrtí.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pátek řekl, že epidemie se sice nevyvíjí dobře, ale zátěž nemocnic je nízká. Péče se nijak výrazně neomezuje, jako tomu bylo v předchozích vlnách epidemie. Loni ve stejnou dobu byly podle údajů ministerstva denní nárůsty počtu nakažených kolem 10 tisíc a v nemocnicích bylo na 3 000 lidí s covidem, z toho přes 500 ve vážném stavu.

Vojtěch tak nyní nechce omezovat provoz nebo uzavírat provozovny služeb či restaurací. „Nechceme zavádět žádné další restrikce ani plošné testování,“ řekl ministr. Znovu ale zvažuje možnost, že by bezinfekčnost v restauracích kontroloval jejich personál. Prověří to podle něj právníci, sám to považuje za správné.

Představitelé ministerstva zdravotnictví v pátek také oznámili médiím plánované ukončení bezplatného testování na koronavirus. Úřad navrhne, aby od 1. prosince už lidé neměli při preventivním testování nárok na test hrazený zdravotní pojišťovnou. Zaplatit si jej budou muset lidé sami. Výjimku budou mít děti ve věku do 12 let, případně i lidé se zahájeným očkováním. Ministerstvo také navrhne, aby karanténu pro lidi po kontaktu s nakaženým bylo možno ukončit negativním testem už po sedmi dnech místo nynějších 14 dní.