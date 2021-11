Za úterý testy potvrdily 9902 nakažených, v nemocnicích leží s covidem přes dva tisíce lidí

Reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření covidu, má k úterý hodnotu 1,40. Hodnota nad 1 znamená šířící se epidemii. Sedmidenní incidence na sto tisíc obyvatel vzrostla na 386 případů.

Vláda neplánuje v následujících dnech žádná zpřísnění opatření, uvedl premiér Andrej Babiš pro ČT.



V úterý bylo o téměř 60 procent víc případů než před týdnem a nejvíc za jediný den od 23. března. Hospitalizovaných je 2 058, což je nejvíce od začátku května. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V mezitýdenním srovnání přibylo v nemocnicích 790 lidí s covidem, v těžkém stavu je o 110 pacientů více. Zdravotníci podali v úterý přes 39 000 dávek očkování proti koronaviru.

Nejvíce se infekce šíří na severu Moravy a ve Slezsku. V Olomouckém kraji připadá 572 nově odhalených případů za poslední týden v přepočtu na 100 000 obyvatel a v Moravskoslezském kraji je to 533.



Za posledních sedm dní zemřelo v Česku s covidem 156 lidí. To je zhruba polovina počtu úmrtí za celý říjen. Celkem zemřelo v Česku od propuknutí epidemie loni v březnu 30 840 lidí z více než 1,78 milionu prokazatelně nakažených.

K varování se přidal i epidemiolog Rastislav Maďar, který predikoval, že by situace mohla být ještě horší, než kterou země zažila. Je třeba se poučit a dodržovat vyhlášená opatření, doplnil.

Klíčem v boji proti koronaviru je podle něj i třetí dávka očkování. Nejlépe chráněni proti onemocnění covid-19 jsou podle epidemiologa lidé, kteří jsou očkovaní a zároveň nemoc prodělali.

K nárůstu počtu nakažených v uplynulých dnech se vyjádřil v úterý také ředitel Ústavu zdravotnických a statistických informací Ladislav Dušek. „Většinově se nákaza šíří mezi neočkovanou dospělou populací. Ještě v září to bylo více mezi mladými lidmi, teď už to tak není. V typických týdnech je nejvyšší záchytovost v úterý, je to i kvůli záchytům po víkendu. Počty nakažených porostou,“ uvedl.



Připravujeme podrobnosti.