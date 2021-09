Přibylo 376 případů koronaviru. Roste incidence i počet hospitalizovaných

Reprodukční číslo R se už dva týdny drží nad hodnotou 1, což značí zrychlování epidemie. Aktuálně mírně kleslo z 1,47 na 1,43. To sedmidenní incidence na 100 tisíc obyvatel, průběžně rostoucí od konce srpna, vzrostla z hodnoty 20 na 22.

Celorepubliková bilance je tak zhruba o polovinu vyšší než před týdnem, kdy to bylo 13. Sedmidenní incidence rostla ve všech krajích, nejvíce - přibližně třikrát - stoupla v Pardubickém (z šesti na 19 případů na 100 000 obyvatel za sedm dní) a Královéhradeckém kraji (ze čtyř na 13). Nejvyšší incidence je v Karlovarském kraji (42 případů na 100 000 obyvatel za sedm dní) a Praze (38), naopak nejlepší situace je nyní v Olomouckém kraji (11).

V nemocnicích je s covidem-19 aktuálně 96 lidí, o den dříve to bylo 94, před týdnem 62. Klesl naopak počet pacientů ve vážném stavu, z 16 na 14. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Odborníci očekávají další nárůst počtu infikovaných i hospitalizovaných. Ve druhé polovině září by mohlo být v nemocnicích i více než 500 koronavirových pacientů, odhaduje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Denní počty nakažených v mezitýdenním srovnání stoupají nepřetržitě od konce srpna. V minulém týdnu se dvakrát dostaly lehce nad 300, v tomto týdnu jsou nárůsty výrazně vyšší. Za pondělí eviduje ministerstvo zdravotnictví 391 odhalených případů koronaviru a v úterý po revizi 583. Více případů bylo naposledy v druhé půlce května.

Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek ve středu uvedl, že v září je mezi novými případy covidu-19 asi 30 procent školních dětí. Další velká část jsou podle něj mladí do 30 let a neočkovaní ve věku 30 až 40 let, kde je stále mnoho neočkovaných.



Školáci se naposledy přetestují

V základních a středních školách se ve čtvrtek koná třetí termín plošného screeningového testování na covid-19.

Jak ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, dál se žáci v celé zemi testovat nebudou. Povinné zůstane nošení roušek na chodbách či v šatnách, které by podle ministra mělo ochránit školy před uzavíráním kvůli výskytu nákazy.

Žáci se po letních prázdninách testovali na covid-19 již dvakrát, a to 1. a 2. září a toto pondělí. Výsledky podle Vojtěcha zatím ukázaly, že šíření nákazy se ve školách v současnosti nezhoršuje, i když epidemie v ČR roste.

Dokončené očkování proti covidu-19 má podle webu ministerstva zdravotnictví více než 5,8 milionu lidí. Zástupci vlády na jaře uváděli, že cílem je naočkovat do konce léta 70 procent dospělých, u nakažlivější varianty delta by musel být podíl ještě vyšší.

Chránění před onemocněním jsou po několik měsíců ale také lidé, kteří nejsou očkovaní, ale covid-19 už prodělali, což je podle odborníků důvod, proč se situace v ČR nyní nezhoršuje tak rychle jako v okolních zemích.