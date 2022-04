Nově se covidem v Česku nakazilo 2035 lidí, incidence po jednom dnu klesla

Počet prokázaných případů covidu-19 v republice od začátku epidemie v březnu 2020 ve středu přesáhl hranici 3,9 milionu.

Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Tempo přírůstků v poslední době klesá či stagnuje - 100 000 případů nyní přibylo za necelý měsíc, předtím to bývalo za 14 dní, dříve i za kratší dobu. Počet potvrzených nákaz k úternímu večeru činil přesně 3 900 444. Většina se vyléčila, 40 114 lidí s pozitivním testem dosud zemřelo.

Denní přírůstky

Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.

Data podléhají další validaci a mohou se měnit.

O ústupu epidemie v zemi svědčí i týdenní incidence, tedy počet případů na 100 000 obyvatel v posledních sedmi dnech. Po jednom dnu opět kleslo incidenční číslo - z úterních 141 na 126. Nejvyšší incidenční číslo zůstává v Praze, kde činí 211, relativně nejpříznivější situace je v Karlovarském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji, kde se tento ukazatel dostal pod hranici sto.

Zdravotníci odhalili za uplynulý den kromě nově potvrzených případů koronaviru také 381 podezření na opakovanou nákazu, minulé úterý jich bylo o bezmála 300 víc. Statistici evidují dohromady už víc než 260 500 možných reinfekcí. Laboratoře zpracovaly v úterý na 11 800 PCR a 4 600 antigenních testů, oproti předchozímu týdnu je to dohromady pokles o zhruba 5 800 testů.

V případě preventivních testů bylo v posledním týdnu v průměru pozitivních zhruba 11 procent vzorků, stejně jako u diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky nemoci. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, se covid prokáže v průměru u pětiny testů.

Očkovat proti koronaviru se úterý nechalo 1 760 lidí, většina z nich si přišla stejně jako v minulých dnech pro posilující dávku vakcíny. Před týdnem bylo zájemců o očkování přes 2 200. Dokončené očkování má v ČR téměř 6,87 milionu lidí, posilující dávku dostalo více než 4,14 milionu z nich, zájem o vakcinaci je poslední týdny malý.

Současná epidemická situace v Česku je klidná a stát zrušil skoro všechna omezení proti šíření koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví i odborníci ale upozorňují na to, že stát i lidé by se měli připravovat na podzimní vlnu nemoci a využít přitom zkušenosti z uplynulých dvou let.

