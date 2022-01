„Slibně například vypadají první zprávy o klinických zkouškách vakcíny ústavu Waltera Reeda ve Spojených státech amerických: nanočástic založených na ferritinu (krevní protein obsahující železo – pozn. red.) obalených různými fragmenty hlavních koronavirů,“ sdělil serveru Lidovky.cz biochemik Jan Konvalinka. Účinnost takovéto látky proti rozličným virovým mutacím by mohla přispět k něčemu, co by se dalo nazvat „zcivilizováním viru“.