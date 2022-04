Přibylo 1 395 nakažených covidem. Nadále ubývá hospitalizovaných

V neděli přibylo v Česku 1 395 nových případů covidu, to je letos po Novém roce druhý nejnižší počet nakažených. Oproti minulému týdnu je to pokles o 262 případů. Aktuální údaje se na webu ministerstva zdravotnictví do 08:50 neobjevily. Dál ubývá hospitalizovaných, kterých je nejméně od konce loňského října.