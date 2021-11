Jak pokračovat v boji s covidem? Nabízí se omezení testů a další restrikce neočkovaných

V pátek ráno se sejde vláda premiéra Andreje Babiše, která ve čtvrtek podala demisi, aby přijala nová významná proticovidová opatření. Babiš o nich odmítl prozradit podrobnosti. Sdělil pouze, že jejich cílem bude motivace k očkování.

Například v sousedním Rakousku kvůli epidemii přestali lidem uznávat negativní výsledek testů na covid i v restauracích či v lyžařských areálech. Jeden z ministrů redakci iDNES.cz řekl, že právě směrem k omezení uznávání testů se úvahy vlády ubírají.

Souhlasili byste s tím, že by do restaurací a na společenské akce směli jen očkovaní či lidé po doloženém prodělání covidu? Ano 2401 Ne 3461

O režimu bez uznávání testů už minulém týdnu mluvil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Pokud by se situace nelepšila, tak bychom museli přistoupit k dalšímu zpřísnění režimových opatření. Nechceme jít cestou lockdownu. Šlo by o přísnější prokazování O-T-N, případně i bez režimu testů, tedy pouze očkování nebo prodělání nemoci. Ale to by nastalo až v případě dalšího vývoje,“ varoval šéf resortu zdravotnictví.



Náměstkyni ministra zdravotnictví Martině Koziar Vašákové se omezování neočkovaných v Rakousku líbí. „Mně osobně připadá zcela legitimní a správný systém, co zavádí Rakousko,“ uvedla. Podle zhoršování zátěže nemocnic a jejich jednotek intenzivní péče se restrikce neočkovaných zvyšují až po jejich úplný lockdown. Alpská země ovšem například uznává protilátky proti koronaviru, což naopak Vašáková rezolutně odmítá.



Co by se dalo zavést

Kvůli zhoršující se epidemické situaci vláda už ve středu rozhodla o zavedení několika nových opatření proti koronaviru. Od pondělí bude platit povinnost nosit respirátory na vysokých školách během přednášek nad 50 lidí.

Od příštího týdne také začne povinné testování pracovníků v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty a nejsou očkovaní proti covidu. Testu se budou muset podrobit pravidelně jednou týdně.



S návrhy na řešení situace přichází také řada odborníků. Imunolog Václav Hořejší navrhuje v Česku zavedení dvoutýdenního lockdownu a masivní očkovací kampaň. Podle středečního vyjádření premiéra Andreje Babiše ale ve hře není uzávěra celé země.

Kabinet totiž podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nemůže nařizovat uzávěry bez nouzového stavu, který může schválit pouze Poslanecká sněmovna. Proto bude i nadále volit režimová opatření, která chce více zpřísňovat.

Testovat očkované

Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula by uvítal například izolaci seniorů nebo testování očkovaných lidí.

„Opatření, která jsou v tuto chvíli přijímaná, nejsou dostatečná na to, aby tento nárůst nějak výrazně zpomalila. Co by nám určitě mělo vadit, je zátěž pro nemocnice. Vidíme, že ta zátěž jde na vrub seniorů, a ty bychom měli nějakým způsobem ochránit lépe,“ řekl Prymula ve středu v České televizi.



Mezi další opatření, které Prymula v rozhovoru navrhl, patří například omezení hromadných akcí, zachování testování ve školách nebo testování i již naočkovaných jedinců. Kompletně je proočkováno asi 6 milionů lidí, nicméně epidemie se velkou rychlostí zase začala šířit.

Levný boj s covidem

Pomoct by podle expertů z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) měly takzvané „levné nástroje“ pro boj s epidemií. Kromě očkování je to podle odborné skupiny testování a ochrana dýchacích cest. Ale v krajním případě i lockdown.



„Nemůžeme se opírat jen do očkování. Musíme testovat, trasovat a dělat opatření. Často slýcháme, že opatření jsou drahá, ale jsou pořád mnohem levnější než lockdown a zavírání institucí. Není to volba mezi ekonomikou a zdravím,“ řekl šéf skupiny MeSES Petr Smejkal.

Skupina se chce zaměřit také na pravidelné testování na základních a středních školách. Ideální by podle MeSESu bylo testovat dvakrát týdně, z toho alespoň jednou týdně PCR testem. Vláda na pravidelné plošné testování zatím rezignovala.