Při rozhodování o znárodňování je třeba zdrženlivost, upozorňuje iniciativa KoroNERV-20

Praha Při rozhodování o znárodňování nebo majetkovém vstupu do velkých soukromých společností postižených pandemií Covid-19 by měl být stát velmi uvážlivý až zdrženlivý a postupovat se souhlasem parlamentu. ČTK o tom v pátek informovala občanská iniciativa KoroNERV-20.

Stát by podle ní měl být aktivní pouze u systémově významných a pro Česko strategických podniků, jejichž selhání by ovlivnilo významnou část ekonomiky. „Vyvlastnění bereme až jako poslední krok,“ uvedli členové skupiny.



„Rekapitalizace je nástroj, ke kterému mohou vlády sahat výjimečně. Měla by být jasně stanovena pravidla a exitní strategie. Peníze daňových poplatníků by měly být vynakládány pouze na záchranu strategických podniků, které byly zdravé ještě před krizí,“ upozornila členka iniciativy Danuše Nerudová.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předminulý týden řekla, že stát by měl koupit České aerolinie, které patří do skupiny Smartwings. Vstup státu do společnosti v minulých dnech připustil například i premiér Andrej Babiš (ANO). Letečtí dopravci mají nyní problémy kvůli koronavirové krizi a rušení letů.

KoroNERV-20 vznikl jako neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem skupiny je zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku. Mezi členy patří mimo jiné bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, ekonom a ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček, ekonomové Michal Mejstřík a Tomáš Sedláček nebo šéf státní Státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka.