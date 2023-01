Byla to prosba pana prezidenta, vysvětlil Mynář, proč odemykal komnatu

Ten obrázek vyvolal diskusi nejen na sociálních sítích. Sedm držitelů klíčů ke korunovačním klenotům se sešlo, aby odemklo komnatu, kde jsou uloženy. Klíčem číslo 1 ale odemykal kancléř Vratislav Mynář, zatímco prezident Miloš Zeman sedící na vozíku pouze přihlížel.

„Samozřejmě všechno musí mít své oficiality. To znamená, prosba pana prezidenta. On má ve střežení klíč číslo 1, což je ten nejvyšší zámek. Vzhledem k jeho omezené hybnosti jsem dostal pověření od prezidenta republiky, že tuhle činnost můžu provést za něj. Samozřejmě jsem to rád udělal,“ vysvětlil na Frekvenci 1 kancléř Mynář. „O to výjimečné to bylo pro mě, jako pro osobu, že jsem měl v ruce klíč číslo 1.“

Hradní kancléř Vratislav Mynář (16. ledna 2023) Klíč ke komnatě s korunovačními klenoty v rukou jednoho z klíčníků. (16. ledna 2023)

Dál už šlo všechno podle zvyklostí a šesti dalšími klíči odemykali premiér Petr Fiala, předseda Senátu Miloš Vystrčil, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, pražský arcibiskup Jan Graubner, pražský primátor Zdeněk Hřib a děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Václav Malý.

Všech sedm účastníků slavnostního aktu pak po schodech vystoupalo až ke Korunní komoře, kde stejným způsobem otevřely ještě jedny dveře. „Takže jsem to měl dvakrát krásně za sebou,“ dodal Mynář.

Pro návštěvníky bude vyhrazen vstup západním průčelím, novou částí katedrály kolem hrobu sv. Vojtěcha projdou do středu katedrály, kde bude vitrína s klenoty.

Podle bývalého hradního protokoláře Jindřicha Forejta neexistuje pro volbu klíčníka žádný přesný předpis. Podle něj je ale slušnost, aby Mynář ostatním klíčníkům ukázal písemné prohlášení, ve kterém ho prezident pověřuje odemknutím Korunní komory.

„Pokud se tam objeví někdo jiný, měl by se jasně prokázat, že ten klíčník s tím souhlasil,“ řekl v pondělí iDNES.cz.

Podle dalšího z klíčníků a předsedy Senátu Miloše Vystrčila k žádnému vysvětlení nedošlo. Nevidí v tom však problém. „Správcem je Kancelář prezidenta republiky a jejím nejvyšším představitelem je prezident. Beru to tak, že je na jejich rozhodnutí, jak to proběhne, protože oni jsou těmi správci,“ uvedl ještě v pondělí pro iDNES.cz.

Výstava korunovačních klenotů se koná od úterý 17. do soboty 21. ledna katedrále sv. Víta. Lidé budou moci přijít vždy mezi 9. a 17. hodinou.

Vstup je zdarma, a nejen proto na Hradě opět očekávají velký zájem návštěvníků. Ti budou přicházet ke katedrále od stanice metra Malostranská, přes Staré zámecké schody a z jižních zahrad Býčím schodištěm na III. nádvoří ke katedrále.

