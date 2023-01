Klenoty míří na výstavu. Sedm klíčníků odemklo komoru, Zemana zastoupil Mynář

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Během mandátu prezidenta Zemana jde už o čtvrtou výstavu. Tentokráte to ale bude jiné než před pěti lety, kdy byly klenoty vystaveny naposledy. Už ve čtvrtek přestěhovali z královského paláce do katedrály známou Gočárovu vitrínu, ve které jsou klenoty tradičně vystavovány. Výstava totiž nebude ve Vladislavském sále, ale přímo uprostřed katedrály. V té byly korunovační klenoty vystaveny naposledy v roce 1955.

„Bude to poprvé po osmašedesáti letech, kdy bude navázáno na prvorepublikovou tradici. A stejnou tradici chceme zachovat i tím, že korunovační klenoty budou vystaveny v původní Gočárově vitríně,“ dodal Mynář.

Mimořádné bude i setkání v katedrále, sejde se při něm prezident a premiér, předsedové obou parlamentních komor, pražský arcibiskup, probošt svatovítské kapituly a pražský primátor. Bude to pravděpodobně naposledy, kdy se takto za mandátu Miloše Zemana nejvyšší ústavní činitelé sejdou.



Výstava začíná v úterý 17. ledna a potrvá do soboty 21. ledna, otevřeno bude od 9 do 17 hodin.

5. prosince 2022

Vstup je zdarma, a nejen proto na Hradě opět očekávají velký zájem návštěvníků. Ti budou přicházet ke katedrále od stanice metra Malostranská, přes Staré zámecké schody a z jižních zahrad Býčím schodištěm na III. nádvoří ke katedrále. Pro návštěvníky bude vyhrazen vstup západním průčelím, novou částí katedrály kolem hrobu sv. Vojtěcha projdou do středu katedrály, kde bude vitrína s klenoty.

Z provozních důvodu, stejně jako v minulých letech, se nebudou vydávat žádné časové ani jiné vstupenky. Návštěvu nelze rezervovat. Do prostoru nebude možné vstupovat s objemnějšími zavazadly. Návštěvníci budou dvakrát z bezpečnostních důvodů zkontrolováni, jednou při vstupu do areálu Hradu a po druhé před vstupem do katedrály.

České korunovační klenoty

Tři nejznámější součásti klenotů – Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a Korunovační kříž budou vystaveny v původní Gočárově vitríně z roku 1929, ale nebude to to jediné co v katedrále na návštěvníky čeká. Součástí výstavy bude mimořádné vystavení lebky sv. Václava ve Svatováclavské kapli katedrály. Právě jemu totiž císař a král Karel IV. korunu zasvětil. Císař dokonce chtěl, aby na jeho lebce byla umístěna v době mezi korunovacemi. Zasvěcení mělo být zárukou, že nikdo z jeho následovníků korunu nezcizí.

V další vitríně budou představeny textilní součásti souboru korunovačních klenotů, třeba královský plášť. V jižní boční lodi katedrály doplní celý výstavní projekt dvě vitríny, jedna s koženými pouzdry na korunu, žezlo a jablko, druhá s pohřebními klenoty Přemysla Otakara II., jejichž podoba je připomínkou nedochovaných insignií českých králů z rodu Přemyslovců.

Výstavu klenotů zároveň využijí odborníci k jejich kontrole, čištění a případně nějaké drobné opravě klenotů. Restaurátorské práce a průzkum budou probíhat v mezičase i v korunní komoře. Výstavu doprovodí 22. ledna ještě slavnostní bohoslužba s českými korunovačními klenoty na čestném místě.

Není to v posledních měsících poprvé, co klenoty opustily trezor v korunní komoře. Loni v říjnu byli při krátkodobém vyzvednutí klenotů pořízeny nové oficiální snímky týmem fotografa J. W. Drnka.