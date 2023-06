„Na trestné činnosti se podílelo pět organizovaných skupin. Působily na území všech členských států EU i ve třetích zemích mimo Unii. U tohoto typu případů jsme viděli skutečně mnoho propojení s Českem,“ řekla.

Lidovky.cz: O čem teď váš úřad vyjednává s Českou republikou?

Zajímáme se o úroveň odhalování trestné činnosti, úroveň hlášení do EPPO a také o to, aby se na naše případy specializovali policisté. Úroveň odhalování je podle mého názoru v Česku nízká, zejména pokud jde o podvody ohledně daně z přidané hodnoty (DPH). Během našeho vyšetřování jsme zaznamenali mnoho propojení s Českou republikou. Týkalo se to především společností takzvaných chybějících obchodníků (missing trader), tedy falešných společností, které jsou vytvářeny za účelem páchání podvodů s DPH.

Lidovky.cz: Můžete uvést příklad?