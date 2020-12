Kradl, co se dalo. Policisté obvinili mladíka z krádeží, škoda činí 1,8 milionů korun

Brno Pětadvacetiletý muž podle brněnských policistů kradl, co se dalo, včetně čtyř desítek jízdních kol. Škoda je bezmála 1,8 milionu korun. Policisté muže obvinili mimo jiné z krádeže, hrozí mu až osm let vězení, řekla ve středu policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Mladík podle policistů trestné činy páchal od září loňského roku do letošního června, jeho jméno figuruje v 67 případech. Z toho v naprosté většině v Jihomoravském kraji, pár případů je podle mluvčí i z Prostějovska.

„Z toho, co odcizil, by si mohl pořídit prodejnu jízdních kol nebo malou stavební firmu. Sám nebo s komplicem se vloupával do stavebních budek, rodinných domů, nebytových prostor i novostaveb,“ uvedla mluvčí.



Muž podle kriminalistů odcizil sám nebo spolu s komplicem 42 jízdních kol, desítky kusů nářadí všeho druhu jako pily, brusky, elektrická kladiva, stavební lasery, elektrocentrály a další. Kradl ale také vybavení novostaveb, například vodovodní baterie, vysavač nebo televizor.

Mladý muž navíc řídil auto, ačkoli má zákaz řízení motorových vozidel, za volant podle policistů usedl pod vlivem návykových látek. Policisté jej obvinili z krádeže, poškozování cizí věci, porušování domovní svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí a z řízení pod vlivem. Vzhledem k tomu, že trestné činy páchal i v době nouzového stavu, hrozí mu až osm let ve vězení. Zadržený je podle mluvčí i komplic muže, policie ještě zjišťuje, v jakých všech případech dotyčný figuruje.