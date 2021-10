Za čtyři bodnutí třináct let vězení. Byla to náhoda, mohl si za to sám, hájil se odsouzený

Ištoka trestní senát odsoudil za pokus o vraždu a dal za pravdu státnímu zástupci, který požadoval trest ve výši třináct nebo čtrnáct let. Žalobce si i tak zatím ponechal lhůtu na případné odvolání.

„Soud rovněž odsouzenému nařídil uhradit 273 tisíc korun zdravotní pojišťovně za náklady léčení poškozeného muže,“ uvedla mluvčí krajského soudu Veronika Ralevská.

Incident se stal loni v prosinci v jednom z domů v ostravské části Koblov. Ištoka požádal známý, aby mu pomohl vyhodit z jeho bytu rodinu, která se odmítala vystěhovat. Ištok do bytu naběhl a přítomného muže uhodil obuškem. Pak se poprali a zdálo se, že tím agrese skončila. Ale jen na chvíli.

Muž totiž vzal z kuchyně nůž a přišel za Ištokem, aby se ho zeptal, proč ho napadl. Ištok vytáhl z kapsy také nůž, začali se dohadovat a podle žaloby Ištok muže čtyřikrát bodl: dvakrát do rukou, jak se napadený bránil, a jednou do boku a do zad.

„Jen velkou náhodou napadený neutrpěl smrtelné zranění. Ztratil mnoho krve a musel být operován,“ konstatoval státní zástupce.

Ištok s tímto popisem událostí nesouhlasil, proto také odmítl dohodu o vině a trestu. Jeho vidění potyčky bylo zcela jiné.



Bránil jsem se, tvrdí obžalovaný

„Nejdříve jsem se cítil ohrožený, proto jsem použil obušek. Pak za mnou přišel s nožem a křičel po mně, že bez obušku už nejsem takový bombarďák,“ líčil Ištok, který byl už sedmkrát ve vězení, většinou za vykrádání automobilů. V trestním rejstříku má pětadvacet záznamů.

Dále tvrdil, že ho muž udeřil tak silně, až odletěl k oknu. „Bránil jsem se a ohnal se. To, že jsem ho bodl, byla jen náhoda. Ani nevím, jak se nůž ocitl v mé ruce,“ pokračoval obžalovaný.

Potyčka pak prý pokračovala, přičemž při ní oba spadli na zem. „A tehdy jsem ho nechtěně asi bodl do těch zad. Byl však pořád agresivní a křičel, že se postará, abych v kriminále trpěl,“ hájil se Ištok.

Nakonec ostatním přítomným řekl, že muže bodl a ať zavolají sanitku. Pak šel ven si zakouřit a čekal, až dorazí vůz policistů. „Věděl jsem, že je všechno v pr...,“ konstatoval.

Po Ištokově odvolání se případem bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.