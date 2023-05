Za zapálení známé dostal doživotí. Policie manipulovala s důkazy, odmítl vinu

Jednačtyřicetiletý Kalina podle obžaloby loni na začátku února v rodinném domě v Jiříkově na Děčínsku svou o devět let starší kamarádku, s níž prý udržoval i intimní vztah, mlátil do hlavy, kopal do hrudníku či rdousil.

Následně ji dle vyšetřovatelů naložil do auta a odvezl na odlehlou polní cestu do Rumburku, kde ji polil benzinem a zapálil. V tu chvíli ještě žila.

Soudkyně Vladimíra Kodatová při odůvodňování výše trestu uvedla, že oběť velmi trpěla. S ohledem na zranění, která způsobila Kalinovi při sebeobraně, si byla oběť podle ní vědoma toho, že je v ohrožení života. Soudkyně také podotkla, že Kalina zasáhl nejen do životů pozůstalých zavražděné ženy, zásadně ovlivnil život i své rodině, svým dětem.

Muž je recidivista. V minulosti už byl odsouzen k 12 letům za pokus o vraždu a znásilnění. Po pár letech byl podmíněně propuštěn a musel podstoupit ochranné sexuologické léčení. Později byl ještě souzen za napadení dalších dvou žen.

I to soudkyně pochopitelně zmínila. „Kolik žen by měl obžalovaný ještě napadnout a vystavit nebezpečí smrti, aby mu mohl být uložen trest na doživotí?“ vyřkla řečnickou otázku. „Nelze jinak, než obžalovanému uložit trest doživotí, neboť jakýkoli trest kratšího trvání by společnost vystavil nebezpečí, že obžalovaný napadne další oběť.“

Trest by si měl podle názoru soudu Kalina odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Trestní zákoník nicméně umožňuje, aby se doživotně odsouzení dostali na svobodu, například kdyby prezident vyhlásil amnestii. Pro případ, že by se Kalina na svobodu dostal, bude převeden do zabezpečovací detence.

Kalina, jemuž po vyřčení rozsudku tekly slzy, od začátku vinu odmítá. „Ten večer, kdy se to stalo, u mě byla. Dali jsme si rychlovku a pak odešla,“ vypověděl už dříve.

V jednací síni několikrát zopakoval, že policisté manipulovali s důkazy. Tuto možnost ve své závěrečné řeči zmínila i jeho advokátka, podle níž rozhodně nebyla prokázána Kalinova vina.

„Nebyla nijak prokázána vina obžalovaného, kdy celý skutkový stav, tak jak je popisován, je založen na domněnkách a na vymyšlených fabulacích, jak by se skutek mohl stát,“ řekla obhájkyně.

Pozůstalým má Kalina zaplatit odškodné převyšující tři miliony korun.

Druh oběti od soudu odcházel v slzách. Kalinu považoval za svého dobrého kamaráda. „To, co udělal, není správné. Je to hovado, nic jiného,“ uvedl.