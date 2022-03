Ombudsman Křeček kritizoval prezidenta Ukrajiny, distancovala se od něj i jeho zástupkyně

Ombudsman Stanislav Křeček se pustil do prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a vysloužil si za to ostrou kritiku nejen od své zástupkyně Moniky Šimůnkové, ale i od členů vlády i dalších politiků. „Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů a ještě se máme nechat urážet? Přestává se mi to líbit,“ napsal v sobotu Křeček na Facebooku. Pak to smazal.