Policie zajistila odpůrce Křetínského, dva snesla z výšky. Zahráli jí A je to

Desítky lidí v ochranných oblecích ráno zablokovaly průjezd dvoru před budovou CNC. Aktivisté tam také postavili železnou konstrukci, na které byli zavěšení lidé, měli transparenty namířené proti Křetínskému, skandovali a zpívali. Před polednem je policie vyzvala, aby prostor opustili, poté zasáhla.

„Zasahujeme v ulici U Průhonu v Praze 7, kde skupina aktivistů obsadila soukromý pozemek. Zákonné výzvy, aby pozemek opustili a zanechali protiprávního jednání, nebyly úspěšné, proto policisté museli zakročit a 19 osob za použití donucovacích prostředků zajistili,“ uvedla ve středu po poledni policie na síti X.

Někteří aktivisté byli přilepeni k zemi, dva lidi policisté podle záběrů sundali z trojnožky, na níž viseli ve zhruba třímetrové výšce. Mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová okolo 15:00 řekla, že policie zadržené po zákroku převezla na policejní služebnu, odkud budou po nezbytných úkonech propuštěni. Jsou podezřelí z přestupku, dodala.

Policie ČR @PolicieCZ Dvě osoby neuposlechly zákonné výzvy a museli jsme je sundat z trojnožky, na které byly zavěšeny v cca 3 metrové výšce. K zákroku nám přítomní zahráli tóny známé písničky. #policiepha https://t.co/XqJJ2JJBzq oblíbit odpovědět

Mluvčí hnutí Klára Suková kolem poledne řekla, že někteří protestující se rozhodli i přes výzvu policie v protestu pokračovat. „Policie se poté rozhodla prostor vyklidit,“ uvedla.

Častvaj odmítl jakékoliv ovlivňování redakčního obsahu médií, které CNC vydává. „Možná by neuškodilo, kdyby si tato partička extremistů něco o našich firmách zjistila z veřejných zdrojů. Třeba, že v domicilu EPH, tedy v Česku, jen za rok 2022 odvedeme za daň z příjmu a emisní povolenky přes deset miliard korun, a to přesto, že naprostá většina našich aktiv se nachází v zahraničí, „ řekl Častvaj. Křetínského Energetický a průmyslový holding (EPH) čítá přes 70 společností po celé Evropě.

Křetínský spolu s Patrikem Tkáčem vlastní vydavatelství CNC, jeden ze dvou nejsilnějších mediálních domů v České republice. Vydává mimo jiné deníky Blesk, Aha!, Sport, E15, časopis Reflex či zpravodajský server Info.cz. Protestující upozorňovali i na to, že kromě českých médií kupuje Křetínský i ta zahraniční.

Podnikatel si podle hnutí Limity jsme my! kupuje veřejnou debatu. Poukazovali i na přátelský vztah mezi Křetínským a Mirkem Topolánkem, předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a někdejším premiérem z ODS. Kromě Křetínského mediálního vlivu kritizovali i činnost EPH, jehož je Křetínský většinovým vlastníkem.

Limity jsme my @LimityJsmeMy ‼️CZECH NEWS CENTER = PR ŠTÁB DANIELA KŘETÍNSKÉHO‼️

Skupina lidí dnes ráno obsadila prostor před Křetínského PR barákem - Czech News Center. Do tohoto mediálního domu spadají např. Reflex, Blesk, https://t.co/2TYbC4Fy4w nebo web https://t.co/2e5SnL2LWv. (1/2) https://t.co/3e2dencn3i oblíbit odpovědět

Hnutí Limity jsme my! dlouhodobě kritizuje to, že EPH vydělává na těžbě a spalování fosilních paliv, a podílí se tím na poškozování životního prostředí. Proto by podle aktivistů měla skupina EPH skončit svou činnost jakoukoliv legální, ekonomickou nebo politickou cestou.

Skupina EPH zaměstnává prostřednictvím svých firem více než 24 000 lidí. V Česku kontroluje například Elektrárny Opatovice, výrobce elektřiny a tepla Plzeňská teplárenská a United Energy nebo provozovatele zásobníku plynu SPP Storage.