Do konce července začneme vyplácet pět tisíc na dítě, slíbil ministr Jurečka

Česko čelí v posledních měsících extrémnímu zdražování a krize je na obzoru. „Snažíme se dělat odpovědné a rozumné kroky,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka úvodem debaty Jak z krize na CNN Prima News. Jedním z nich je příspěvek rodinám 5 tisíc korun na dítě.

Na tom vláda pracuje jíž týdny a opozice ji kritizuje, že proces trvá příliš dlouho. Podle Jurečky museli dopracovat některé legislativně technické záležitosti. „Očekávám, že od 14. června se tím bude zabývat Sněmovna, do konce července začne vyplácení,“ slíbil ministr.

Lidem radí, aby hledali cesty k tomu, jak rozumně hledat úspory v domácnostech. Měli by podle něj přistupovat odpovědně například k energiím doma.

„Já lidem radím, aby neztráceli naději,“ řekla v debatě šéfka poslanců ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová. Ztrácí ji, chodí mi stovky zpráv denně, dodala. Cestu v omezení svícení nebo topení naopak nevidí. „Lidé si zvykli na určitou životní úroveň,“ komentovala. Pomoc vlády podle ní není dostatečná.

„Snažíme se pomoc dobře cílit. Nechceme zvyšovat daně, jako to dělá Viktor Orbán v Maďarsku,“ reagoval Jurečka.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala dokonce tvrdí, že vláda nedělá vůbec nic. Lidé podle nich nemohou ke zlepšení krize nijak přispět. To vláda musí snížit ceny pohonných hmot, ceny potravin, dodal. „Lidé budou potřebovat čím dál větší pomoc. Bude další příspěvek před Vánoci, po Vánocích, na dovolenou?“ zeptal se.

Pomoc je účelná i podle ministra dopravy Martina Kupky. Zasáhne totiž nízkopříjmové rodiny, ale i ty se středními příjmy. „Lidé se vydali z peněz a tato pomoc jim nyní opravdu pomůže,“ uvedl.

Migrační krizi jsme zvládli

Do Česka od počátku války dorazilo na 300 tisíc uprchlíků. Na 50 tisíc z nich již našlo práci. Podle Martina Kupky jsou pro naši zemi přínosem. „Pomáhají české ekonomice, platí daně a nezaměstnanost se nezvýšila,“ řekl. Zvládáme to, vidíme to a vidí to i svět, dodal.

Podle Schillerové patří největší zásluha hejtmanům a hasičům s policisty. Kritizuje vládu a ministerstvo vnitra za to, že má málo informací o počtu uprchlíků a o jejich složení. „My ty informace budeme mít, až přejdou schengenskou hranici, nemůžeme to udělat dřív a neudělal by to nikdo na světě,“ reagoval Kupka.

Radim Fiala tvrdí, že Česká republika byla příliš štědrá v příspěvcích a proto sem přišlo mnoho romských uprchlíků. „Dozvěděli se, kolik tady dáváme peněz, tak je to máme,“ uvedl.