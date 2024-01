V Krkonoších stoupá lavinové nebezpečí, varuje horská služba

Kvůli ledovce a náledí by se turisté měli vyhnout túrám po takzvané letní cestě mezi chatou Výrovka a Památníkem obětem hor. „Pro bezpečný pohyb použijte zimní takzvanou Koňskou cestu s tyčemi,“ uvedla horská služba.

Na hřebenech Krkonoš nyní leží 90 až 110 centimetrů sněhu. „Po oteplení a dešti se na horách opět ochladilo, čímž vznikla na povrchu ledová krusta, avšak pod krustou je sníh vlhký až mokrý. Voda ze sněhové pokrývky pomalu odtéká,“ uvedl lavinový specialista horské služby Robert Dlouhý. Při očekávaném sněžení by se mohly tvořit nad pásmem lesa návěje a vyskytnout by se mohly malé deskové laviny.

Na hřebenech hor byla v pondělí silná mlha. Teplota na Sněžce se pohybovala kolem –4 °C a vítr měl rychlost přes 70 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky byla pocitová teplota kvůli silnému větru výrazně nižší, a to kolem –14 °C.

Když je horní úsek lanovky mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je na Nový rok v provozu od 8 do 18 hodin. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.

Doprava do hlavních středisek Krkonoš byla v pondělí, na rozdíl od neděle, bez omezení. V neděli, kdy do hor přijeli rekreanti na silvestrovské pobyty, musela policie kvůli zcela zaplněným parkovištím mezi 12:00 až 17:30 uzavřít vjezd do Pece pod Sněžkou, Janských Lázní a Malé Úpy. „Dnes dopoledne byla parkoviště plná asi z 80 procent,“ řekla v pondělí mluvčí policie Šárka Pižlová.