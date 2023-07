Psychiatrii v Kroměříži řídí dočasný ředitel, lékaři stahují výpovědi

„Dnes jsem si nemocnici prošel a panuje tady velmi příjemná atmosféra,“ uvedl včera Havlík. „Provoz funguje standardně a jsem přesvědčen, že ani v nejmenším nehrozí žádné riziko jeho ochromení, ať už z personálních, nebo provozně technických příčin,“ ubezpečil.

Havlík bude do Kroměříže jezdit zhruba dvakrát do týdne. Nevyloučil, že na nějakou dobu posílí vedení nemocnice „svými“ lidmi z olomouckého managementu. Žádné zásadní změny nechystá, na druhou stranu úkoly jej čekají.

„Jsou zde oblasti, například v nastavení standardních procesů nebo v problematice veřejných zakázek, kde můžeme sdílet zkušenosti s provozem a fungováním olomoucké nemocnice,“ řekl Havlík.

„Určitě je také prostor pro zlepšení komunikace mezi vedením a pracovišti tak, aby vznikl jeden tým, který ví, co a proč dělá. Nemocnice by se měla posouvat více dopředu i v rámci modernizace a rekonstrukce,“ dodal.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jej do dočasné funkce jmenoval v polovině června. Změna nastala poté, co se v květnu vyhrotily konflikty mezi lékaři a vedením v čele s ředitelem Polákem. Dvacet lékařů ve vrcholných funkcích podalo výpověď a po necelých dvou týdnech rezignoval ředitel i jeho náměstci. Teď protestující své výpovědi postupně stahují.

„Někteří lékaři své výpovědi stáhli, jiní ještě ne, protože jsou třeba na dovolené a udělají to, až se vrátí do práce. Takto jsme se i s panem ředitelem předběžně domluvili. Stoprocentně to nevím, ale věřím, že zůstaneme všichni,“ sdělila primářka toxikologického oddělení Adéla Stoklasová.

Ministerstvo zdravotnictví, pod které Psychiatrická nemocnice patří, chce výběrové řízení na nové vedení vypsat po skončení prázdnin. Do té doby by měla ustanovená komise navrhnout strukturu soutěže či model dalšího fungování špitálu.

„Mám záruku, že projekty, které jsou v Kroměříži rozpracované, Olomouc dokončí. Materiály, které jsou k převzetí potřeba, bývalý ředitel slíbil předat. To znamená, že je tady nulové riziko ohrožení péče o pacienty,“ ujistil Válek při nedávné návštěvě v Kroměříži.

„Musí se zvyšovat a zlepšovat kvalita péče o ně. Věřím, že jsme si to tady jasně řekli. Jiné zařízení tady v kraji není a doufám, že další kroky budou pokračovat v souladu s reformou psychiatrické péče, směrem k otevřenosti a k pacientům. A že se všechna nedorozumění podaří postupně vyřešit,“ doplnil.

Havlík je ředitelem olomoucké Fakultní nemocnice od roku 2012, kdy nahradil odvolaného Radomíra Maráčka. Ten pak od roku 2017 řídil tři roky Baťovu nemocnici ve Zlíně.

Psychiatrická nemocnice je druhé největší zdravotnické zařízení ve Zlínském kraji. Kapacita lůžek se blíží 900, je tedy téměř tak velká jako nemocnice ve Zlíně. Ročně jí projde asi 4 500 pacientů ze Zlínského, Olomouckého i Jihomoravského kraje a zaměstnává 870 lidí.

Je důležitá i pro Kroměřížskou nemocnici, která stojí takřka v sousedství. „Jsme dvě samostatné nemocnice, máme i jiného zřizovatele. Ale spolupracujeme,“ přiblížila ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová.

„Jsme pro ně nejbližším akutním zařízením, takže pokud má jejich pacient závažný zdravotní problém, putuje k nám. A naopak jejich odborníci nám poskytují psychiatrická a psychologická konzilia, když to náš pacient potřebuje.“