Původní zpráva

Jako zpravodajský důstojník letectva se roky seznamoval s těmi nejutajovanějšími informacemi o bezpečnosti Česka. A to až do předloňského srpna, kdy mu na rameno zaklepali vyšetřovatelé a sdělili mu obvinění, že nezákonně sbírá choulostivá data a posílá je do sítě více než dvou desítek virtuálních počítačů.