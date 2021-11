Kubek k Cimickému: Ženy to měly řešit hned a ochránit tak další pacientky. Po dvaceti letech se těžko něco došetří

Milan Kubek

Lidovky.cz: Jak Česká lékařská komora reaguje na svědectví několika žen, které ze sexuálního obtěžování viní známého psychiatra Jana Cimického?

Žádná z žen se v minulosti ani teď s podnětem na Českou lékařskou komoru neobrátila. Údajné skutky se měly stát poměrně dávno, takže bude stejně mimo naše možnosti je prošetřovat. My na to totiž máme lhůtu jeden rok. Dle mého je zásadní chyba, že to ženy neřešily hned. Měly se na někoho obrátit okamžitě v té době. Věc by se lépe prošetřila a pachatel by byl spíše potrestán. Za nejdůležitější považuji, že když to oběť nahlásí hned, tak může zabránit tomu, aby se podobné věci neděly i ostatním pacientkám.