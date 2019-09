Kušnarenko čelí kárné žalobě. Po střelbě v Christchurchi vyzýval k ozbrojování muslimů v Česku

Praha Předseda kontrolní rady České advokátní komory (ČAK) podal kárnou žalobu na advokáta a bývalého funkcionáře muslimské obce Leonida Kušnarenka. Žaloba se týká toho, že Kušnarenko po střelbě v mešitách v novozélandském Christchurchi vyzýval k ozbrojování muslimů v Česku.

Video s výzvou zveřejnil Kušnarenko na svém facebookovém profilu letos v březnu dva dny po novozélandském masakru, a to z pozice předsedy pražské muslimské obce. „Ve světle posledních tragických událostí informuji všechny naše členy, hlavně se jedná o muže: všichni, kteří mají zájem si udělat zbrojní průkaz, ozbrojit se kvůli ochraně majetku a zdraví, obraťte se na mě a já vám s tím pomůžu,“ uvedl ve vzkazu.

Podnět k přešetření Kušnarenkova počínání podal krátce poté tajemník ČAK Ladislav Krym. Tehdy uvedl, že projevy advokátů mají být obecně spíše zdrženlivé a že veřejnost může výzvu k ozbrojení skupiny obyvatel vnímat velmi negativně. Krym poukázal na to, že Kušnarenko se mohl dopustit kárného provinění, obzvlášť když součástí výzvy byla i nabídka pomoci k obstarání zbrojního průkazu.

„Kontrolní rada ČAK se podnětem tajemníka zabývala a doporučila svému předsedovi kárnou žalobu na dotyčného advokáta podat, a to pro porušení zákona o advokacii a etického kodexu advokátů,“ shrnula mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. Doplnila, že žaloba byla podána 11. září.

Advokátovi lze za kárné provinění uložit několik možných postihů, například napomenutí nebo pokutu. Nejpřísnějším postihem je vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Muslimská obec se od Kušnarenka distancovala

Od Kušnarenkova vzkazu se krátce po zveřejnění videa distancovala pražská muslimská obec. Na sociální síti uvedla, že jakákoliv prohlášení Kušnarenka jsou soukromá a nereprezentují názory muslimů žijících v České republice. Vzkaz odsoudil také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ústředí muslimských obcí následně Kušnarenka vyloučilo s tím, že jeho chování bylo nevhodné.

Advokát tehdy pro Deník N vysvětlil, že video zveřejnil kvůli islamofobním náladám v Česku. „Jde o prevenci, prohlásil jsem to proto, aby si různí pomatenci rozmysleli, zda jít do mešity a dělat zlo. Ano, řekl jsem, ať si udělají zbrojní průkaz, ale ať to dělají jenom kvůli tomu, aby chránili sebe a svůj majetek,“ řekl.